Marius Şumudică, prezentat oficial ca nou antrenor al echipei Rapid Bucureşti

Noul antrenor al echipei de fotbal Rapid Bucureşti, Marius Şumudică, a afirmat, miercuri, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial, că reîntoarcerea acasă reprezintă cel mai frumos moment din cariera sa.„Sunt clipe pe care probabil că le trăieşti rar în viaţă, m-am întors acasă. Am avut o surpriză, pentru că am găsit un club foarte bine structurat, cu oameni care îşi fac treaba foarte bine pe fiecare palier şi antrenorul are liniştea de a se ocupa doar de partea tehnică şi de a pregăti echipa astfel încât rezultatele să fie pozitive. Mă bucur. E una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea profesională, pentru că ajung la clubul pe care îl iubesc, la care am avut cele mai mari performanţe ca jucător şi nu am ascuns niciodată dorinţa de a performa şi ca antrenor. Îmi doresc din suflet ca rezultatele să vorbească, asta este cel mai important, pentru că de foarte multe ori vorbim mult şi facem puţin. Mulţumesc domnului Şucu şi domnului Angelescu pentru că nu a fost uşor să ţii un club că acesta, este foarte greu. Avem tot ce ne trebuie pentru a face performanţă. Din momentul de faţă rezultatele vor vorbi. Eu vreau să vorbesc mai puţin şi mai mult să vorbesc pe teren. E un timp foarte scurt, dar nu trebuie să ne găsim alibiuri, trebuie să scoatem maximum până la cele două meciuri ale echipei naţionale. Trebuie să ne cunoaştem mai bine şi să ne punem la punct partea fizică”, a declarat Şumudică.Tehnicianul a precizat că are ca obiectiv în primă fază calificarea în play-off-ul Superligii, după care ţinta se va schimba.