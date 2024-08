Tinerii, beneficiari ai pensiei de urmaşi, chemaţi de urgenţă la Casa de Pensii

La ora actuală, în județul Constanța avem 1.400 de beneficiari de pensii de urmaș copii, cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 ani. Potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii (CJP), pentru elevii în vârstă de peste 16 ani, perioada de depunere a adeverinţei şcolare în original este 9-19 septembrie, iar pentru studenţi, 1-10 octombrie. Studenţii trebuie să transmită în plus, înainte, ca în fiecare am, declaraţia de student, oricând, dar anterior datei de 19 septembrie, pe email, prin poştă sau curier.„Neprezentarea documentelor indicate determină suspendarea plăţii pensiei începând cu data de 1 noiembrie, conform prevederilor Legii nr. 360/2023 şi a normelor de punere în aplicare”, a precizat purtătorul de cuvânt al instituţiei, Kristina Mutiş. Reamintim că beneficiarii de pensii de urmaş copii (în vârstă de peste 16 ani), trebuie să prezinte la începutul fiecărui nou an de studiu (şcolar/universitar), adeverinţă de şcolarizare la Casa Județeană de Pensii Constanța. În situația în care nu se face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă.