Peste un milion de români nu vor primi pensiile majorate. Daniel Baciu: "Ei vor avea aceeaşi pensie"

Anunţul a fost făcut de şeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, la Antena 3 CNN.Totuşi, spune el, aceşti români vor primi an de an indexarea prevăzută de lege, scrie antena3.ro Sistemul de pensii publice din România este reglementat, începând din acest an, printr-o nouă lege, respectiv prin Legea 360/2023.Pe 6 decembrie 2023, legea pensiilor, adoptată de Parlament în noiembrie și promulgată de președintele Klaus Iohannis, a fost publicată în Monitorul Oficial.Ea se aplică începând din 1 ianuarie 2024. O parte din prevederi intră în vigoare de la începutul anului, iar cele mai multe din septembrie.Noua lege prevede că de la 1 ianuarie 2024, pensiile vor crește cu 13,8% și vor fi recalculate în septembrie. Punctul de pensie va fi, astfel, 2.032 lei.Cine sunt cei peste un milion de români care nu vor primi pensiile majorate"Rămân cei un milion și ceva de pensionari care vor avea aceeași pensie.Vreau să spun foarte clar că, în urma acestei recalculări, nicio pensie nu va scădea, pentru că e vorba de pensionarii care au avut un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani.Ei au beneficiat de indexarea de 13,8% de la începutul anului și vor beneficia în continuare, pe fiecare an, de indexarea prevăzută de lege", a spus şeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, la Antena 3 CNN.