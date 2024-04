Ministrul Mediului, explicaţii cu privire la praful saharian, după ce românii au emis tot felul de teorii

În ultimele zile, românii au emis tot felul de teorii legate de praful saharian. Pentru a calma spiritele, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a venit cu o serie de explicații şi clarificări, conform antena3.roÎntrebat despre aceste îngrijorări, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a adus o serie de clarificări."Le spun să nu-și facă nicio grijă pentru că astfel de fenomene apar în mod constant. De altfel, chiar acum trei săptămâni am mai avut un episod similar. Diferență față de ceea ce s-a întâmplat în zilele trecute este aceea că nu a plouat și în lipsa precipitațiilor norul de praf a trecut mai departe sau a mai fost și respirat de către cetățenii români, la fel cu cetățenii celorlalte state care au fost afectate de această situație (...) Avem probe din acele pulberi. Ele au fost analizate de către colegii de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului și s-a dovedit că nu-i altceva decât un praf specific zonei de nord a Africii, praf pe care l-am văzut poate unii dintre noi și în concediu, dacă am vizitat vreo țară din acea zonă.Praf roșiatic, e adevărat, din cauza oxizilor de fier, un compus chimic specific acelei zone, dar nedăunător. Și aș mai spune doar faptul că ploaia ne-a ajutat în această situație, pentru că nu a făcut altceva decât să curețe atmosfera, să spele aerul de tot acel praf.Și până la urmă, dincolo de disconfortul creat în legătură cu mașinile care au trebuit duse la spălătorie imediat după, eu vă mărturisesc că n-am apucat încă s-o duc pe a mea. Dar dincolo de această chestiune, ploaia ne-a făcut bine", a spus ministrul Mediului, Mircea Fechet la Antena 3 CNN.