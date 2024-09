Când se finalizează construirea Sălii Polivalente? Costurile au crescut semnificativ!

Edilul Vergil Chițac i-a convocat pe consilierii locali din Constanța, luni, 30 septembrie, de la ora 14.00, în ședință ordinară, care va avea loc în sistem videoconferință. Pe ordinea de zi se află 64 de proiecte de hotărâre.Printre acestea se află și cel care vizează aprobarea devizului general actualizat pentru investiția „Sală de Sport Polivalentă cu 5000 de locuri – zona Badea Cârțan”, conform anexei care face parte din hotărâre.Valoarea proiectului a crescut de la 96,7 milioane de lei la 155,5 milioane de lei. Pe de altă parte, în cadrul ședinței vor fi aprobați și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru această investiție, care prevede un cost total de 155.503.006,44 lei fără TVA (184.860.593,00 lei cu TVA), din care lucrările de construcție și montaj (C+M) însumează 110.105.371,59 lei fără TVA (131.025.392,19 lei cu TVA).Potrivit documentelor, valoarea inițială a lucrărilor a fost de 96.718.270 lei, din care 83.087.940 lei au fost asigurați de Compania Națională de Investiții (CNI).La acest moment, proiectul se află în faza de execuție și necesită aprobarea devizului general actualizat, datorită modificărilor intervenite în costurile lucrărilor. În conformitate cu legislația în vigoare privind documentațiile tehnico-economice pentru investițiile finanțate din fonduri publice, indicatorii tehnico-economici au fost revizuiți și actualizați. Astfel, este necesară aprobarea de către Consiliul Local a cheltuielilor aferente acestui proiect. Finanțarea se face atât din bugetul de stat, prin CNI, cât și din bugetul local al municipiului Constanța.În ceea ce privește termenul de finalizare, acesta a fost amânat în repetate rânduri. Mai exact, până în decembrie anul trecut, lucrările la Sala Polivalentă erau finalizate în proporție de 62%, însă au fost suspendate pe timpul iernii. În aprilie, stadiul lucrărilor a ajuns la 66%, iar termenul de finalizare a fost amânat din nou. Suntem în luna septembrie și lucrurile se mișcă destul de greoi față de așteptările constănțenilor, care nu înțeleg că birocrația din România pune nervii la încercare oricui dorește să construiască ceva durabil.De altfel, încă din campania electorală, edilul Vergil Chițac a spus că au fost făcute modificări importante la proiectul inițial.„Pentru a face sala funcțională, am făcut modificări importante la proiectul inițial. Erau multe inadvertențe care riscau să conducă la neomologarea Sălii Polivalente. Finalizarea lucrărilor la acest obiectiv este condiţionată de alocarea fondurilor necesare de la bugetul național. Vă asigur că voi supraveghea lucrările în continuare, pentru a ne putea bucura cât mai curând de spațiul pe care îl are de oferit. Sala de sport va avea 9.820 mp, fiind desfășurată pe trei niveluri, cu un total de 18.500 mp, având o capacitate de 5.000 de locuri (dintre care aproximativ 100 de locuri pentru persoanele cu dizabilități, 100 locuri pentru presă, 150 locuri VIP). Sala este una de competiții și va fi omologată de forurile de specialitate pentru derularea de evenimente sportive de handbal, baschet sau volei de nivel național, dar și de nivel european și mondial. Totodată, proiectul noii Săli Polivalente include și spații dedicate sportivilor (sală de antrenament, sală de forță, sală de fitness, vestiare, cabinete medicale), spații dedicate presei (studiouri pentru transmisii radio-tv), spații dedicate publicului (cafenele, alimentație publică, grupuri sanitare), dar și spații administrative și de agrement”, a explicat edilul pentru cititorii Cuget Liber.În plus, el a adăugat că noua Sală Polivalentă va putea găzdui și evenimente culturale, conferințe, concerte sau festivaluri.