Evoluția și modernizarea Petromidiei, din perspectiva unui specialist cu 40 de ani de experiență

Am stat de vorbă cu unul dintre „seniorii” Rompetrol Rafinare, Florin Bortoș, Project Manager, care de-a lungul carierei sale a fost martor al evoluției companiei și modernizării platformei Petromidia, în multe dintre proiectele dezvoltate fiind direct implicat.



Cuget Liber: Când v-ați început cariera și ce înseamnă Petromidia pentru dumneavoastră?



Florin Bortoș: Am venit pentru prima dată aici în 1984 și anul acesta împlinesc 40 de ani de când Petromidia este pentru mine a doua casă. Aici am trăit clipe frumoase și mai puțin frumoase, dar cu siguranță am adunat multe povești. Ne-ar trebui mult timp să povestesc despre experiența mea în Petromidia, însă, acum îmi vine în minte momentul în care s-au pus în funcțiune faclele noi. La finalizarea proiectului, pe construcția metalică a faclei de la Cracare Catalitică, am pus o plăcuță de inox pe care sunt gravate numele persoanelor din echipa care a participat la acest proiect.



Cuget Liber: Care este cea mai mare realizare profesională și cel mai mare proiect la care ați participat?



F.B: Parcursul meu în această rafinărie. Aceasta pot spune că este cea mai mare realizare. Am început pe poziția de operator fracționare, am trecut prin toate etapele de perfecționare și am ajuns Șef de secție în Instalația Cocsare. În tot acest timp, am fost implicat în multe proiecte, însă cel mai mare a fost cel prin care a fost modernizată această instalație, în 2013. În plus, mă bucur să văd că tinerii îmbrățișează această carieră și că dau dovadă de profesionalism.



Cuget Liber: Cum au evoluat condițiile de muncă în rafinărie de când v-ați angajat până în prezent?



F.B.: Odată cu modernizarea instalațiilor s-au îmbunătățit și condițiile de muncă. Dacă înainte erau mai mulți operatori și instalațiile erau conduse din tabloul de comandă al fiecăreia, acum instalațiile sunt operate din Centrul de Comandă. Totul s-a modernizat, s-a automatizat, lucru care ne-a ajutat. Pe linie de sănătate și securitate în muncă, situații de urgență și protecția mediului, pe platformă au fost create, în timp, condițiile necesare conformării cu legislația în vigoare și cerințele ISO (n.r.- Organizația Internațională de Standardizare) și chiar mai mult decât atât.



Cuget Liber: Ce sfat i-ați da unui tânăr aflat la început de carieră în rafinărie?



F.B.: Odată intrat în rafinăria Petromidia, dacă îți dorești să rămâi aici, trebuie să îți placă ceea ce faci. Altfel nu poți face această meserie. Apoi, să îți dezvolți în permanență abilitățile și cunoștințele în zona în care activezi. Să progresezi. Nu neapărat pentru a ținti către funcție înaltă, ci ca să evoluezi ca om, ca profesionist și să te simți împlinit.



Cuget Liber: Ce-ați fi dorit să știți când v-ați angajat pentru prima dată în rafinărie și ați învățat mai târziu?



F.B.: Mi-ar fi plăcut să știu mai multe despre procesele chimice care au loc în rafinărie, despre modul de livrare a produselor petroliere atât către clienții interni, cât și către cei externi, dar și despre partea de proiecte – managementul proiectelor. Dar, pe toate acestea le-am învățat pe parcursul carierei mele, până în ziua de astăzi. Chiar și după 40 de ani de activitate aici, încă mai am câte ceva de învățat.

Locul de muncă poate deveni a doua casă, locul în care te duci cu drag, pui pasiune și aștepți fiecare zi să te surprindă cu noi provocări. O dovedesc cei peste 60 de angajați ai Petromidiei, care se pot mândri cu mai mult de 40 de ani de activitate în cea mai mare rafinărie din țară.