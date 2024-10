Interviu cu singurul șef de instalație femeie din Petromidia

Viața într-o rafinărie este plină de provocări, iar cei care lucrează în industrie știu că au o mare responsabilitate, față de companiile în care activează, față de colegi, față de mediu, dar și față de ei înșiși.Cuget Liber a stat de vorbă cu singura femeie șef de instalație din Petromidia, cea mai mare rafinărie de la noi din țară și unul dintre motoarele economice ale Dobrogei., o tânără care a pășit pentru prima dată în Petromidia acum 7 ani, deține în prezent o funcție cu responsabilitate (Șef de instalație Amestec, Finisare, Producție, Expediere - AFPE), pentru că echipa din care face parte are misiunea de pregăti produsele finite pentru livrare.Pentru început, dorim să știm cum a început povestea ta în Petromidia, ce te-a determinat să alegi o carieră în acest domeniu?Povestea mea a început în 2016, la final de facultate, când am aplicat pentru programul de Traineeship. Am plecat cu gândul că pot să fac practica de care aveam nevoie, dar, după cele două luni de instruire, am știut că aici este locul meu. Chiar și așa, consider că această carieră nu a fost neapărat aleasă de mine, ci ea m-a ales.Am urmat Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor din cadrul Universității Politehnica din București, dar nu-mi surâdea ideea de a petrece vara în capitală. Așa că am decis să mă înscriu la programul de Traineeship de la mare, adică acasă. Atunci, nu știam unde o sa mă aducă această alegere.În primii trei ani am lucrat ca Laborant Chimist,iar apoi, în 2019, am lucrat ca Responsabil încercări (Șef de Tură) până în martie 2023, când am intrat, cu adevărat, în rafinărie și am am ajuns la AFPE (Instalația Amestec, Finisare, Producție, Expediere), unde am lucrat ca Dispecer.A urmat oportunitatea de a crește și am simțit că este momentul potrivit să-mi asum o responsabilitate mai mare și să fac un pas înainte în cariera mea. Am dorit să îmi folosesc cunoștințele și experiența acumulate, așa că am aplicat pentru rolul de șef de instalațieÎn calitate de Șef de Instalație, răspunderea pentru siguranța operațiunilor, pentru coordonarea echipei și pentru asigurarea respectării standardelor de calitate și siguranță este considerabilă.Responsabilitățile mele includ coordonarea și gestionarea operațiunilor zilnice de stocare și încărcare GPL (gaz petrolier lichefiat), asigurându-mă că toate procesele se desfășoară în siguranță și eficient. Planificarea și organizarea activităților zilnice, menite să optimizeze fluxurile de lucru și respectarea termenelor de livrare, sunt altă parte importantă din rolul meu.Coordonez o echipă de 15 oameni experimentați în domeniul nostru de lucru și cred că unul dintre avantajele mele, pe noua poziție, este că am lucrat alături de ei în ultimul an. În acest domeniu, experiența și dorința de dezvoltare sunt factori-cheie dovediți în cei 45 de ani de istorie a Petromidiei.Strategia mea constă în promovarea unei culturi a comunicării deschise, unde toți membrii echipei se simt confortabili să raporteze problemele de siguranță sau să sugereze îmbunătățiri, dar și în planificarea activităților în avans. De asemenea, din această strategie face parte și gestionarea eficientă a resurselor materiale și umane pentru maximizarea productivității, dar și pentru minimizarea potențialelor pierderi.Faptul că am avut oportunitatea să evoluez este o mare satisfacție. Fiecare promovare a fost o recunoaștere a muncii și dedicării mele și m-a motivat să continui să mă dezvolt. Momentele grele, văzute peste perioade mai lungi sau mai scurte de timp, devin lecții de învățat și contribuie activ și decisiv la dezvoltarea mea.Este o mare responsabilitate, dar și o oportunitate extraordinară de a demonstra că profesionalismul, competențele și dedicarea nu țin cont de gen. Cred cu tărie că diversitatea aduce valoare adăugată și perspective noi și sunt determinată să susțin și să promovez incluziunea în acest domeniu. Sper ca experiența mea să inspire și alte femei să își urmeze pasiunea și să nu se lase descurajate de stereotipuri sau prejudecăți.Una dintre cele mai importante calități pe care ar trebui să le aibă orice lider într-o rafinărie este integritatea. Integritatea este esențială pentru a construi și menține încrederea echipei, pentru a lua decizii etice și pentru a asigura respectarea standardelor de siguranță și de mediu. Astfel, putem susține un mediu de lucru în care toți membrii echipei se simt valorizați și respectați. Acest lucru duce la o mai mare coeziune a echipei, la o mai bună comunicare și, în final, la performanțe operaționale superioare.