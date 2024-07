Rompetrol aniversează 45 de ani de la punerea în funcțiune a Rafinăriei Petromidia

Rompetrol marchează în acest an 45 de ani de la punerea în funcțiune a Rafinăriei Petromidia, cea mai mare rafinărie din România și una dintre cele mai avansate tehnologic din Europa de Sud-Est. Această aniversare reprezintă nu doar o sărbătoare a performanței industriale, ci și un prilej de reflectare asupra contribuțiilor semnificative ale companiei la economia regională și națională, inclusiv crearea a peste 4.000 de locuri de muncă directe și indirecte.Ceremonia de aniversare include un concert special de muzică clasică desfășurat la Teatrul Oleg Danovski din Constanța. Orchestra Camerata Regală, sub îndrumarea dirijorului Constantin Grigore și acompaniată de renumitul violonist kazah Erzhan Kulibaev, va oferi audienței - angajați și reprezentanți ai comunității locale - lucrări de George Enescu, P. Ceaikovski și M. Ravel.Suplimentar investițiilor în tehnologie și realizărilor industriale, Rompetrol sprijină activ, de mulți ani, comunitățile locale prin diverse inițiative în domeniile sănătății, educației, și protecției mediului, dar și social.Directorul general al Rompetrol Rafinare, Florian Pop, a subliniat importanța acestor inițiative.„Susținem bunăstarea și dezvoltarea comunităților noastre locale, iar investițiile noastre în proiecte de responsabilitate socială reflectă angajamentul nostru de a crea un impact pozitiv, durabil. Suntem mândri de cei 45 de ani ai Rafinăriei Petromidia și de contribuțiile semnificative la economia locală și națională, inclusiv crearea a peste 4.000 de locuri de muncă directe și indirecte și contribuții semnificative plătite de companie la bugetele locale și de stat”, a declarat Florian Pop, director general Rompetrol Rafinare.Angajamentul Rompetrol pentru educație este evidențiat prin susținerea diferitelor proiecte, toate aliniate cu Obiectivul de Dezvoltare Durabilă (SDG) 4 al Națiunilor Unite: Educație de Calitate. Programe de Internship, cu mii de studenți participanți în ultimii 20 de ani, compania oferă experiență practică și oportunități de dezvoltare profesională pentru tinerii talentați, formând viitorii lideri ai industriei. Competiții naționale și internaționale de șah: pentru dezvoltarea intelectuală și a gândirii strategice în rândul copiilor, prin competiții și cursuri gratuite de șah în zonele rurale și urbane din Constanța. Acces la infrastructura IT pentru școli: oferirea infrastructurii IT esențiale în zonele rurale din Constanța, printr-un proiect în parteneriat cu organizația Dăruiește Aripi. Susținerea misiunii organizației Teach for Romania în zonele rurale din județ.Angajamentul Rompetrol față de sănătate se aliniază cu SDG 3 al ONU: Sănătate și Bunăstare. Compania a făcut investiții semnificative pentru îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor medicale. Centrul Medical Năvodari: O investiție de 400.000 USD în echipamente de radiologie și ginecologie a îmbunătățit serviciile medicale locale pentru comunitatea de aproximativ 50.000 locuitori. Spitalul Județean Constanța: Rompetrol a investit 120.000 USD pentru îmbunătățirea facilităților medicale, în secția de obstetrică, asigurând îngrijiri medicale mai bune pentru comunitate, într-un proiect realizat în parteneriat cu organizația Dăruiește Aripi. Unitatea Medicală din Corbu: compania a furnizat echipamente de oftalmologie de înaltă performanță, îmbunătățind serviciile medicale din comuna cu 3 sate. Parteneriate și proiecte locale cu Fundația pentru SMURD. Alte proiecte în derulare: La Spitalul de Pneumofiziologie Palazu Mare sprijin pentru echiparea secției de oncologie, achiziția unui mamograf pentru Unitatea Medicală Năvodari, achiziția de echipamente de urgență pentru UPU a Spitalului Județean Constanța.Suplimentar, Rompetrol susține dezvoltarea comunității, contribuind la SDG 11 al ONU: Orașe și Comunități Durabile, prin diverse acțiuni. Loc de joacă în Corbu: construirea unui nou loc de joacă în comuna Corbu a oferit un spațiu sigur și distractiv pentru copii și familii, îmbunătățind bunăstarea comunității. Acțiuni de ecologizare a plajelor: angajații Rompetrol sărbătoresc anual Ziua Mondială a Mediului prin acțiuni de curățare a plajelor din vecinătatea rafinăriei.Prin aceste proiecte, Rompetrol demonstrează un angajament consistent față de comunitățile pe care compania le deservește, investind anual peste 750.000 USD doar în Constanța, consolidându-și astfel rolul de cetățean corporativ responsabil și lider în sectorul energetic.