FOTO / Cel mai mare concurs de șah din Constanța în Piața Ovidiu, cu sprijinul Rompetrol

Astăzi are loc în Piața Ovidiu din Constanța un concurs de șah la care participă 300 de copii, cu vârste de grădiniță până la clasa a XII a. Competiția constă în 5 runde, fiecare jucător având la dispoziție 10 minute pentru gândire.Competiția este sprijinită de Rompetrol prin proiectul național “Șah în școală”.În ultimii 4 ani prin această inițiativă au fost oferite lecții de șah pentru aproximativ 75.000 de copii, atât cu prezență fizică, cât și online, au fost organizate evenimente și concursuri de șah în aer liber pentru 52.000 de copii la nivel național. De asemenea, Rompetrol a contribuit la elaborarea unui manual de șah pentru anii I și II de studiu, tipărit în peste 58.000 de exemplare și distribuit gratuit copiilor, atât în mediul urban, cât și rural, la nivel național.Proiectul „Sah în Școală” include implicarea a peste 2.000 de profesori, participarea a peste 75.000 de copii la orele de antrenament, 50.000 de copii la evenimentele dedicate șahului, susținerea a peste 30.000 de ore de șah în ultimul an și împărțirea a peste 10.000 de seturi de șah elevilor.Anual, Rompetrol investește în proiecte de sănătate, protecția mediului, educație și cultură pentru comunitățile sale, valoarea implicării în ultimii 3 ani depășind 5 milioane USD. Printre proiectele din Constanţa amintim dotarea Centrului Multifuncţional de Sănătate din Năvodari cu aparatură modernă de radiologie, echipamente medicale complete pentru cabinetul de Obstetrică – Ginecologie şi analizoare de imunologie şi microbiologie necesare laboratorului de analize medicale.De asemenea, compania a realizat și modernizarea blocului post-operator obstetrică-ginecologie şi, respectiv, a unităţii de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa și mai are momentan și alte proiecte în derulare.