Rompetrol – Partener de mobilitate al Societății Naționale de Cruce Roșie din România

„Rompetrol este un partener al societății civile, contribuind prompt și în mod practic la soluționarea situațiilor de criză cu care se confrunta membrii comunității, prețuind și prioritizând viața, siguranța și starea de bine a oamenilor. De-a lungul anilor am contribuit cu mijloace financiare și carburant pentru susținerea misiunii mai multor organizații implicate în proiecte de sănătate, protecția mediului, educație și cultură” - Bauyrzhan Nugumanov, Chief Retail Officer.Prin acest parteneriat compania acoperă întreaga cantitate de carburant necesară pentru 86 de autoturisme și peste 200 de echipamente de intervenție (generatoare, motopompe, bucătării campanie etc.) utilizate de organizație în misiunile sale umanitare din țară sau străinătate.“Vehiculele noastre, inscripționate cu emblema de Cruce Roșie, sunt ambasadori ai binelui și ai păcii, indiferent de drumurile pe care le au de parcurs. Prin intermediul lor, le transmitem celor aflați în nevoie că ajutorul este aproape. Combustibilul este indispensabil vehiculelor de intervenție rapidă și celor care asigură transportul ori aprovizionarea în zonele afectate de dezastre naturale. Datorită parteneriatului cu Rompetrol, estimăm că vom reuși să oferim suport și intervenție de urgență în cazul a sute de mii de beneficiari din România”, a declarat Adrian Halpert, directorul general al Societății Naționale de Cruce Roșie din România (SNCRR).Crucea Roșie Română este activă în România din 1876 neîntrerupt, fiind aliniată la standardele internaționale ale Mișcării de Cruce Roșie și Semiluna Roșie și prezentă în toate județele din țară, desfășurând diverse proiecte de-intervenție la dezastre, prim ajutor, restabilirea legăturilor familiale, programe sociale, educație pentru sănătate, drept internațional umanitar, migrație.De-a lungul anilor Rompetrol a fost un partener constant al Crucii Roșii Române, oferind carburant pentru logistică, contribuind la susținerea operațiunilor specializate de căutare și salvare și la furnizarea de ajutor umanitar în Turcia după dezastrul din urma cutremurului din 2023, cât și în pandemie prin achiziția unei unitate mobile de terapie intensiva cu 12 paturi ce a fost donata Departamentului pentru Situații de Urgenta (IGSU), ca parte a rezervei strategice pentru protecție civila.Rompetrol susține proiecte de sănătate la nivel național prin parteneriate cu spitale și autorități publice locale, de dotare cu echipamente medicale. În cadrul Centrul Multifuncțional de Sănătate din Năvodari au fost dotate cabinetele de ecografie, ginecologie, mamografie, radiologie și microbiologie. Prin parteneriatul de 15 ani cu Fundația pentru S.M.U.R.D. am contribuind dezvoltarea sistemului de intervenție în situații de urgență, un pilon esențial al sistemului de sănătate, prin sprijin variat, de la carburant pentru elicopterele medicale, achiziția de echipamente cu tehnologie de ultimă generație pentru elicopterele SMURD, ce permit o gamă amplă de investigații la locul intervenției și comunicare digitală avansată cu centrele medicale din țară.Anual, Rompetrol investește în proiecte de sănătate ~ 1 milion USD.Urmărește proiectele Societății Naționale de Cruce Roșie din România pe: Facebook Urmărește proiectele de implicare în comunitate ale Rompetrol pe: Facebook Youtube , și mobile app (Rompetrol GO)