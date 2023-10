Topul firmelor din judeţul Constanţa: Rompetrol Rafinare, Premiul special pentru cea mai mare cifră de afaceri în 2022

O nouă performanţă pentru compania Rompetrol Rafinare, căreia, în cadrul celei de-a 30-a ediţii a Topului firmelor din judeţul Constanţa, i-a fost decernat Premiul special pentru cea mai mare cifră de afaceri în 2022. Anul trecut, compania a avut o cifră de afaceri brută de 6,5 miliarde de dolari.„Mulţumesc organizatorilor, pentru ocazia de a veni în faţa dumneavoastră. Să fim mândri de cei care contribuie prin activitatea lor zilnică, prin dăruire, prin implicare, pentru că astfel am reuşit să avem aceste rezultate.Ce a însemnat anul 2022 pentru noi? A însemnat, pe de o parte, să asigurăm stabilitatea pieţei de combustibil din România, iar în 2022, două treimi din ce am produs a fost furnizat pe piaţa internă. Nu a fost un an uşor, a fost un an început greu, un an care a continuat cu activitate de mentenanţa în cele două rafinării şi un an care a înregistrat rezultate bune, cu o piaţă favorabilă.Nimic nu ar fi fost posibil fără dăruirea şi fără munca în echipă a tuturor celor din compania noastră, pentru care le mulţumesc, pe această cale.Ce a mai însemnat anul 2022 pentru noi? Pentru că ne plac cifrele, a însemnat contribuţii către statul român în valoare de 1,5 miliarde de dolari. Acesta a fost efortul nostru către bugetul de stat.În afară de asta, a apărut pe parcursul anului, fapt pe care a trebuit să ni-l asumăm, taxa de solidaritate, efortul pentru a susţine preţul combustibililor. Astfel, mai adăugăm încă aproximativ 150 de milioane de dolari, din partea noastră.Ce pot să vă zic pentru viitor? Noi ne propunem să fim unul dintre pilonii stabili ai industriei energetice româneşti. Bineînţeles că mizăm pe sprijinul acţionarilor, dar şi al partenerilor, în acest drum, pe care îl avem”, a declarat directorul general al Rompetrol Rafinare, Florian Pop.Organizată de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, cea de-a 30-a ediţie a Topului firmelor din judeţul Constanţa a fost găzduită, joi seară, de Aristrocratos Ballroom din staţiunea Mamaia. Nu mai puţin de 1.676 de firme s-au clasat pe locurile 1-3 în top, cifra totală de afaceri depăşind plafonul de 62 miliarde de lei, dublu faţă de anul 2021.