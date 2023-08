Rezultate operaționale bune pentru Rompetrol Rafinare, în prima jumătate a lui 2023

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International, a înregistrat, în primul semestru din acest an, rezultate operaționale bune, pe fondul unui grad de utilizare mai mare al rafinăriilor Petromidia și Vega, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.Petromidia, cea mai mare unitate de profil din România, a direcționat pe piața domestică două treimi din totalul producției obținute în perioada ianuarie – iunie 2023. În total, din aproape 2,7 milioane de tone de materii prime procesate în S1 2023, rafinăria a produs peste 2 milioane de tone de carburanți auto (benzine, diesel și jet A1).Cu toate acestea, compania a înregistrat rezultate financiare în scădere, cu o cifră de afaceri brută de 2,7 miliarde de dolari (scădere de 9%), un profit operațional (EBITDA) de aproape 117 de milioane de dolari (scădere de 33%) și un rezultat net negativ de 34 de milioane de dolari.Rezultatele financiare au fost influențate semnificativ de volatilitatea cotațiilor internaționale, atât la materii prime, cât și la produse finite. La nivel european, marjele de rafinare au scăzut cu 125,2 USD/MT (-64%) în trimestrul II 2023, față de trimestrul II 2022, respectiv cu 22,8 USD/MT (-18,3%) în semestrul I 2023, față de semestrul I 2022.Rompetrol Rafinare a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, cu un aport de 539 de milioane de dolari în al doilea trimestru al anului. De asemenea, contribuția în primul semestru din 2023 a fost de peste 907 de milioane de dolari, 128 de milioane de dolari reprezentând contribuția la taxa de solidaritate pentru anul 2022.Pentru semestru I 2023, compania a estimat o contribuție de 17,7 milioane de dolari, ținând cont de normele actuale ale OUG 186 – contribuția de solidaritate, menită să aplice o taxă de 60% pe profit. De asemenea, compania ia în considerare demersuri, în sensul analizării din perspectivă legală a nivelului taxei.Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct și indirect) și Statul Român prin Ministerul Energiei (44,7%).În trimestrul II si semestrul I 2023, supusul total de materie primă al rafinăriei Petromidia a fost de 1,4 milioane tone, respectiv 2,68 milioane tone, în creștere cu 5%, respectiv 16% față de perioadele similare ale anului trecut.Creșterea se explică prin funcționarea rafinăriei pentru un număr mai mare de zile în semestrul I 2023, față de o funcționare discontinuă în anul 2022, cauzată de oprirea programată de 24 de zile, în lunile martie - aprilie 2022.Raportat la primele 6 luni din an, Petromidia a înregistrat creșteri de 19% în producția de benzină – 717 mii de tone și de 12% în producția de motorine – 1,33 milioane de tone. Din total, 64% din producție a fost destinată pieței domestice, nivel asemănător perioadei ianuarie – iunie 2022.În data de 21 iunie 2023, un incident tehnic, urmat de incendiu, s-a produs în instalația de Hidrocracare Blândă (MHC). În stransă colaborare cu autoritățile, compania a depus toate eforturile pentru stingerea incendiului și remedierea imediată a situației.În ciuda incidentului, toate instalațiile rafinăriei Petromidia sunt în funcțiune, excepție fiind instalația MHC, astfel că Rompetrol Rafinare continuă să asigure produsele petroliere necesare pe piața din România. Lucrările de reabilitare sunt realizate de contractorul general al Grupului KMG International, Rominserv, cu sprijinul subcontractorilor specializați din regiune, urmând ca instalația să fie repornită în toamnă.Cu toate acestea, unitatea din Năvodari a reușit să obțină rezultate operaționale bune în ceea ce privește randamentul produselor albe – 84,39%wt și indicele de intensitate energetică – 96,06%.Rafinăria Vega Ploiești, singurul producător intern de bitum și hexan, a procesat peste 193 de mii de tone de materii prime, în primul semestru al anului. Unitatea din Ploiești a înregistrat rezultate bune în ceea ce privește consumul energetic (2,27 GJ/t) și disponibilitatea mecanică (98,50%).Cifra de afaceri brută a segmentului de rafinare a ajuns la peste 1,2 miliarde de dolari în T2 2023 și 2,3 miliarde USD în S1 2023, în scădere cu 24%, respectiv 9% față de perioadele similare ale anului trecut. Profitul operațional (EBITDA) a scăzut cu 43%, până la 113 milioane de dolari, iar rezultatul net al segmentului a fost unul negativ, de 14,6 milioane de dolari.În prima jumătate a anului, Rompetrol Rafinare a realizat exporturi în valoare de 679 de milioane de dolari, iar cantitățile totale au crescut cu 28%, de la 743 de mii de tone de produse petroliere în S1 2022, la 955 de mii de tone în S1 2023.La acest moment, activitatea Diviziei de Petrochimie se desfășoară în instalațiile de polipropilenă (PP) și polietilene de joasă densitate (LDPE). PP funcționează cu materie prima produsă și livrată intern de rafinăria Petromidia, iar LDPE folosește ca materie primă etilenă adusă din import.În trimestrul II si semestrul I 2023, productia totală de polimeri a Diviziei de Petrochimie a fost de 31,3 mii tone, respectiv 57,6 mii tone, în scădere cu 9,3%, respectiv 8% față de perioadele similare ale anului trecut.Rezultatele diviziei petrochimice au fost impactate de condițiile de piață nefavorabile pentru produsele segmentului. Cifra de afaceri brută a fost de aproape 71 de milioane de dolari, iar profitul operațional (EBITDA) și rezultatul net au înregistrat valori negative, de 37,7 milioane de dolari, respectiv 40,3 milioane de dolari.Segmentul de petrochimie este unicul producător de polipropilene și polietilene din România, cu capacitatea de a-și recăpăta poziția competitivă pe piața internă și regională, odată cu stabilizarea pieței de profil.Cifra de afaceri brută consolidată pentru segmentul de distribuție a înregistrat 1,63 miliarde de dolari în prima jumătate a anului. Profitul operațional (EBITDA) a consemnat o valoare de 40 de milioane de dolari în S1 2023, în timp ce rezultatul net a fost unul pozitiv, de peste 20 milioane de dolari.Cantitățile totale de carburanți comercializați de Rompetrol Downstream în perioada ianuarie – iunie au fost de 1,08 milioane tone, nivel în ușoară creștere, comparativ cu volumul consemnat în perioada similară din 2022.Vânzările en-gros de carburanți au scăzut față de perioada similară a anului trecut, dar pe segmentul de retail, compania a reușit să comercializeze volume mai mari cu 18% față de aceeași perioadă din anul 2022.Recent, a fost lansat noul concept de stații de autostradă, care include o gamă variată de servicii, cu integrarea mai multor facilități. Primele 10 stații, realizate sub egida Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), au fost deschise pe A1, tronsonul Nădlac – Sibiu.La sfârșitul lunii iunie 2023, segmentul de distribuție al Rompetrol Downstream cuprindea 1.305 puncte de comercializare, incluzând rețeaua de stații proprii, stații partener și stații mobile (expres, baze interne de 9 și 20 metri cubi), în creștere cu 83 de unități față de numărul consemnat la finele lui iunie 2022.