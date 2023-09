Rompetrol Run and Care – 10 ediții de cros caritabil

Peste 400 de persoane, inclusiv angajaţi Rompetrol şi familiile lor, au participat la cea de-a zecea ediţie a evenimentului Rompetrol Run and Care care a avut loc sâmbătă, 23 septembrie în parcul IOR din București, pentru a susține Asociația M.A.M.E. și misiunea lor.Cauza a fost susținută și de alți alergători din țară, care au parcurs diferite distanțe în intervalul orar 5.00 – 22.00, monitorizându-și cursa cu o aplicaţie de mișcare și publicând ulterior pe Facebook folosind hashtagul #rompetrolmame.Cei aproximativ 3000 de kilometri parcurşi sunt convertiţi în litri carburant, ce vor fi donaţi de Rompetrol pentru a susţine Asociația M.A.M.E, o organizație care din 2009 oferă suport, consiliere și recuperare psiho-socio-medicală pentru copiii bolnavi și cu posibilități materiale reduse și familiile lor."Run and Care face parte din tradiţia noastră de a alerga pentru o cauză nobilă şi de a sprijini domenii esenţiale ale societăţii româneşti, prin parteneriate cu ONGuri. An de an invitam toate persoanele cu simţ civic şi dornice de mişcare să se alăture evenimentului şi să alerge individual sau în familie şi să strângă carburant pentru fapte bune. Este un eveniment caritabil unic, cu un număr ridicat de participanţi, o expresie a responsabilităţii, a solidarităţii. Ca formă de apreciere pentru eforturile alergătorilor Rompetrol va planta copaci, pentru a crește suprafața împădurită și a avea un aer curat.” – Bauyrzhan Nugumanov, Director General Rompetrol Downstream.”Pentru copiii și tinerii aflați în atenția Asociației M.A.M.E., accesul în timp util atât la investigațiile și tratamentele medicale, cât și la terapiile de recuperare de care au nevoie reprezintă, de cele mai multe ori, o șansă în plus la viață! O șansă în plus la o copilărie cât mai departe de patul de spital, de durere și suferință. Tocmai de aceea le suntem recunoscători partenerilor de la Rompetrol pentru implicarea lor repetată în susținerea cauzei și proiectelor organizației. Mulțumim, de asemenea, fiecărui alergător și susținător al evenimentului care a făcut ca cea de-a X-a ediție a crosului caritabil să fie una memorabilă. Sperăm să continuăm să adunăm împreună cât mai mulți kilometri de fapte bune în beneficiul copiilor și tinerilor de care avem grijă!” a declarat Maria Culescu, președintele fondator al Asociației M.A.M.E.Rompetrol Run and Care a avut prima ediţie în 2013, fiind conceput ca un proiect de mişcare şi voluntariat corporativ, reuşind să strângă peste 120.000 euro prin implicarea angajaţilor, a familiilor lor şi a partenerilor de business invitaţi să se alăture. Banii şi carburantul au sprijinit în ultimii 8 ani misiunile unor asociaţii şi fundaţii ca Hospice Casa Speranței, M.A.M.E, Edulier, Magic, Hope and Homes for Children, Agent Green, Asociaţia pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare.Asociația M.A.M.E. este o organizație nonprofit care, de 15 ani, oferă sprijin copiilor și tinerilor diagnosticați cu boli grave din România. Cel mai important proiect al organizației este Centrul Steluțelor, un centru de suport, consiliere și recuperare psiho-socio-medicală, în cadrul căruia, până în prezent, peste 500 de copii au beneficiat gratuit de diverse terapii complementare tratamentului medical care i-au ajutat să depășească mai ușor perioada de confruntare cu boala.De asemenea, Asociația M.A.M.E. a îmbunătățit condițiile în care sunt tratați copiii bolnavi de cancer din România prin renovarea și dotarea cu aparatură medicală performantă a Secției de Pediatrie a Spitalului Fundeni și prin reamenajarea locului de joacă din curtea spitalului. Pentru mai multe detalii referitoare la rezultatele obținute, vă invităm să accesați: www.asociatiamame.ro sau www.facebook.com/AsocMAME