EURO 2024. Andrei Burcă: "Lumea are alte aşteptări şi ne va judeca pentru ce arătăm pe teren"

Fundaşul Andrei Burcă a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că după obţinerea calificării lumea are alte aşteptări de la echipa naţională de fotbal a României şi a menţionat că jucătorii vor fi judecaţi doar pentru ceea ce vor arăta pe teren la acest Campionat European."Ştim că Ucraina este o echipă foarte bună, una valoroasă, dar în acelaşi timp noi ne-am câştigat dreptul de a fi aici şi trebuie să ne ridicăm la nivelul acestui European. Noi trebuie să demonstrăm aici lucrurile bune pe care le-am făcut în calificări. Ne-am calificat, am terminat neînvinşi grupa, dar din acest moment lumea are alte aşteptări şi ne va judeca pentru ceea ce arătăm pe teren. Trebuie să ieşim cu capul sus de pe teren, să nu avem regrete, să fim o familie şi să ne dăm viaţa pe teren, pentru că la final, chiar dacă rezultatul nu va fi cel pe care ni-l dorim, dacă adversarii sunt mai buni ca noi, trebuie să fim conştienţi că am dat totul pe teren", a spus el, citat de Agerpres.România va debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, împotriva Ucrainei, la Munchen, iar apoi va mai înfrunta în Grupa E selecţionatele Belgiei, pe 22 iunie la Koln, şi Slovaciei, pe 26 iunie la Frankfurt.Sursa foto: Eurosport