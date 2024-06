Programul meciurilor la EURO 2024. Când și la ce oră joacă echipa României

Grupa A la EURO 2024

-Germania – Scoția (14 iunie, 22:00)

-Ungaria – Elveția (15 iunie, 16:00)

-Germania – Ungaria (19 iunie, 19:00)

-Scoția – Elveția (19 iunie, 22:00)

-Elveția – Germania (23 iunie, 22:00)

Grupa B la EURO 2024

-Spania – Croația (15 iunie, 19:00)

-Italia – Albania (15 iunie, 22:00)

-Croația – Albania (19 iunie, 16:00)

-Spania – Italia (20 iunie, 22:00)

-Albania – Spania (24 iunie, 22:00)

Grupa C la EURO 2024

-Slovenia – Danemarca (16 iunie, 16:00)

-Serbia – Anglia (16 iunie, 22:00)

-Slovenia – Serbia (20 iunie, 16:00)

-Danemarca – Anglia (20 iunie, 19:00)

-Anglia – Slovenia (25 iunie, 22:00)

-Danemarca – Serbia (25 iunie, 22:00)

Grupa D la EURO 2024

-Polonia – Olanda (16 iunie, 16:00)

-Austria – Franța (17 iunie, 22:00)

-Polonia – Austria (21 iunie, 19:00)

-Olanda – Franța (21 iunie, 22:00)

-Franța – Polonia (25 iunie, 19:00)

Grupa E la EURO 2024

-România – Ucraina (17 iunie, 16:00)

-Belgia – Slovacia (17 iunie, 19:00)

-Slovacia – Ucraina (21 iunie, 16:00)

-Belgia – România (22 iunie, 22:00)

-Slovacia – România (26 iunie, 19:00)

Grupa F la EURO 2024

-Turcia – Georgia (18 iunie, 19:00)

-Portugalia – Cehia (18 iunie 22:00)

-Georgia – Cehia (22 iunie, 16:00)

-Turcia – Portugalia (22 iunie, 19:00)

-Cehia – Turcia (26 iunie, 22:00)

România joacă pentru titlul european după o pauză de opt ani, numărându-se printre cele 24 de echipe prezente la EURO 2024. Meciurile de la EURO 2024 vor fi jucate în perioada 14 iunie-14 iulie.Astfel, la EURO 2024, România face parte din Grupa E, alături de Belgia, Slovacia și Ucraina.Tricolorii vor avea primul meci cu Ucraina, pe data de 17 iunie, de la ora 16:00.Marea finală a Campionatului European de Fotbal se va juca pe data de 14 iulie 2024.Programul meciurilor de la EURO 2024Optimile de finală29 iunieMeciul 38: Locul 2A vs Locul 2B (Berlin) – ora 19:00Meciul 37: Locul 1A vs Locul 2C (Dortmund) – ora 22:0030 iunieMeciul 40: Locul 1C vs Locul 3D/E/F (Gelsenkirchen) – ora 19:00Meciul 39: Locul 1B vs Locul 3A/D/E/F (Koln) – ora 22:001 iulieMeciul 42: Locul 2D vs Locul 2E (Düsseldorf) – ora 19:00Meciul 41: Locul 1F vs Locul 3A/B/C (Frankfurt) – ora 22:002 iulieMeciul 43: Locul 1E vs Locul 3A/B/C/D (Munchen) – ora 19:00Meciul 44: Locul 1D vs Locul 2F (Leipzic) – ora 22:00Sferturile de finală5 iulieMeciul 45: Câştigătoarea meciului 39 vs Câştigătoarea meciului 37 (Stuttgart) – ora 19:00Meciul 46: Câştigătoarea meciului 41 vs Câştigătoarea meciului 42 (Hamburg) – ora 22:006 iulieMeciul 48: Câştigătoarea meciului 40 vs Câştigătoarea meciului 38 (Düsseldorf) – ora 19:00Meciul 47: Câştigătoarea meciului 43 vs Câştigătoarea meciului 44 (Berlin) – ora 22:00Semifinale9 iulie - Câştigătoarea meciului 45 vs Câştigătoarea meciului 46 (Munchen) – ora 22:0010 iulie - Câştigătoarea meciului 47 vs Câştigătoarea meciului 48 (Dortmund) – ora 22:00