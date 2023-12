Opinii după tragerea la sorţi EURO 2024: „Dacă reușim să câștigăm primul meci, va fi foarte bine”

Echipa naţională a României ne va reprezenta la Campionatul European de fotbal din 2024 care va avea loc în Germania între 14 iunie şi 14 iulie.Acest lucru se întâmplă după ce „tricolorii” au reuşit o calificare incredibilă de pe primul loc în preliminarii, într-o grupă în care printre altele s-au aflat Elveţia şi Israel.Românii abia aşteptau să vadă cu cine vor pica la EURO şi iată că momentul mult aşteptat a sosit.În urma tragerii la sorţi de la Berlin, România a fost repartizată în Grupa E a Campionatului European, alături de Belgia, Slovacia şi una dintre Israel, Ucraina, Finlanda sau Islanda. Numele celei de-a patra echipe care se va alătura grupei din care facem parte îl vom afla în luna martie a anului viitor, în urma unor jocuri de baraj.Aşadar, elevii lui Edi Iordănescu vor debuta la EURO pe data de 17 iunie împotriva echipei care va veni de la baraj, apoi la Koln pe 22 iunie împotriva Belgiei şi apoi pe 26 iunie va juca la Frankfurt, împotriva Slovaciei.Putem spune cu mâna pe inimă că România a fost destul de norocoasă la această tragere la sorţi, având în vedere că am evitat adversari incredibili precum Franţa, Germania, Anglia, Spania sau Portugalia.Imediat după tragerea la sorţi au apărut şi primele reacţii din tabăra „tricolorilor”, dar şi din partea oamenilor de fotbal din România.Constănţeanul Denis Alibec s-a declarat mulţumit de adversarii pe care îi va întâlni la EURO şi este încrezător că România poate face o figură frumoasă.„Putea fi mai bine, dar se putea și mai rău. Nu m-am gândit la o grupă anume, am zis să fie cum vrea Dumnezeu. Știți cum e cu iconițele.Nu mai contează cine vine din urna a patra, important e doar să jucăm ca în calificări, să dăm totul pe teren și eu spun că avem șanse mari să trecem de grupe. Aș vrea Israel, Ucraina e cea mai grea echipă din cele 4. Dacă reușim să câștigăm primul meci, va fi foarte bine. Ne batem de la egal la egal cu orice echipă din grupă. Și cu Belgia! Dacă i-am bătut pe elvețieni, de ce nu am reuși și cu Belgia?Suntem o familie și asta contează cel mai mult”, a afirmat Denis Alibec.Căpitanul echipei naţionale a României, Nicolae Stanciu, a spus că şi-ar fi dorit o grupă cu adversari mai puternici şi în acelaşi timp este încrezător că echipa se poate califica în fazele eliminatorii ale competiţiei.„Sunt echipe destul de puternice, dar nu sunt cele mai puternice echipe cu care puteam pica. Mă refer că din urna a 3-a și a 4-a puteam să picăm cu adversari mult mai tari. Mi-am făcut o grupă înainte de tragere și voiam să picăm cu Slovacia sau Cehia. De asemenea, îmi doream Italia din urna a 4-a. Este o grupă din care ne putem califica.Împotriva Italiei și a Portugaliei nu am jucat niciodată cu naționala și mi-aș fi dorit. Nu știu dacă mi-aș dori pe cineva anume. Chiar nu mi-aș mai dori să jucăm cu Israel. Eu cred că Ucraina este favorită pentru calificare din acest play-off”, a declarat Stanciu.Aflat în sală la tragerea la sorţi, selecţionerul Edi Iordănescu a avut şi el un mesaj scurt imediat după ce a aflat adversarele.„Cel mai important este că suntem aici, ne vom baza pe munca noastră. De acum totul merge la următorul nivel, e o provocare pe care o îmbrățișăm, când ești printre cei mai buni, nu e ușor. Dacă nu credeam, nu eram aici. Trebuie să dea ce-i mai bun la cluburi, să fie pregătiți”, a spus Edi Iordănescu.