Țițeiul kazah KEBCO, în topul cererii europene

Kazakh Export Blend Crude Oil, sau „KEBCO”, cum este cunoscut în industrie, a avut parte de un drum facil pe piața europeană, ca urmare a sancțiunilor impuse de Rusiei.O analiză a unui reputat expert în energie din Kazahstan, citat de publicația Informburo, arată că există o cerere în creștere de țiței sulfuros, care se potrivește foarte bine specificațiilor de producție din rafinăriile europene.„Din ianuarie, țițeiul kazah a fost achiziționat de Bulgaria, a cărei rafinărie (n.red. Neftochimic Burgas, operată de Lukoil) este proiectată pentru țițeiuri cu conținut mai ridicat de sulf. Există și o cerere serioasă din partea Germaniei. În plus, volume mari merg la rafinăria KazMunayGas din România (n.red. Petromidia Năvodari)”, notează publicația din Astana.La doi ani de la diferențierea în piață a țițeiului kazah de cel rusesc, rezultatele sunt vizibile, potrivit lui Abzal Narymbetov, specialistul Energy Analytics, consultat de Informburo.„Cred că aceasta a fost cea mai bună decizie din ultimii 30 de ani, pentru că fiecare țară din lume are propriul său tip de țiței. Acum, nu asociem tipurile de țiței, deși în structura componentelor sunt aproape la fel. Cel mai important este că orginile KEBCO și Urals sunt diferite. Datorită acestui fapt, întreaga lume cumpără acum KEBCO. În Europa, petrolul kazah este printre primii 3 furnizori”, a punctat Narymbetov.Aceste afirmații sunt susținute și de cifre făcute publice recent de Almassadam Satkaliyev, ministrul Energiei din Kazahstan, cu ocazia unei vizite făcute în România: „Rezultatele din 2023 au arătat că exportul de țiței kazah către țările Uniunii Europene a fost de 46,6 milioane de tone, în timp ce exportul total de țiței kazah se ridica la 70,5 milioane de tone sau 66% din totalul exportului de țiței din Kazahstan.Kazahstanul continuă să se mențină în topul marilor exportatori de petrol către țările Uniunii Europene. Datele arată că țara noastră a exportat în 2021, în Europa, 49 de milioane de tone de țiței, iar în 2022 – 45 de milioane de tone, în 2023 – 52 de milioane de tone”, declara ministrul kazah pentru Adevărul, în februarie, anul acesta.Înainte de redenumirea din 2022, țițeiul kazah se tranzacționa sub o denumire asemănătoare materiei prime rusești. Din iunie 2022, Urals-ul cu origine kazahă a devenit KEBCO, iar astfel au fost eliminate toate confuziile din piața.