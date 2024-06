”Mesajul este fals!”. Rectorul UMC dezminte pierderea acreditării învățământului fără frecvență

Panică printre studenții de la Universitatea Maritimă din Constanța (UMC). Tinerii susțin că ar fi primit în această dimineațăo informare, potrivit căreia instituția de învățământ și-ar fi pierdut acreditarea pentru învățământul fără frecvență (IFR). Aceasta în contextul în care urmează să obțină brevetul de la Autorității Navale Române (ANR).Speriați, tinerii au trimis pe adresa redacției „Cuget Liber” următorul mesaj: „Am primit o notificare oficială conform căreia programul IFR al Universității Maritime din Constanța nu mai este acreditat. Aceasta înseamnă că, în prezent, nu avem acreditare pentru IFR, ceea ce ne împiedică să obținem brevetul după finalizarea studiilor. Am fost sfătuiți de către ANR să organizăm o grevă pentru a exercita presiune asupra UMC și, de asemenea, să boicotăm sesiunea de licență pentru studenții din anii terminali”.Întrebat care este situaţia vizavi de această problemă, rectorul UMC, conf. dr. ing. Gabriel Raicu a declarat pentru „Cuget liber”:„Mesajul este fals. Noi suntem acreditaţi, pe toate formele de învăţământ, zi, IFR şi limba engleză de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Am suspectat că există acest fake news. Dacă ANR a informat oficial pe cineva că noi ne-am pierdut acreditarea ARACIS, atunci este dincolo puţin de limita legală. O instituţie a statului român nu poate dezinforma publicul cu referire la o altă instituţie a statului român, acreditată de o terţă instituţie din ţara noastră.Interesant este de ce circulă această ştire, cine, ce interese are vizavi de relaţia noastră cu ANR, pe care o consider, una bună. Cine vrea să submineze toată această relaţie instituţională, funcţională? Bănuiesc că există un generator de ştiri false şi este foarte interesant de ce se întâmplă acest lucru, pentru că mi se pare foarte grav, din punct de vedere al probităţii profesionale. Dacă informaţia vine de la ANR, deşi nu cred, vă spunem, încă o dată, noi suntem acreditaţi. În prezent, avem sute de studenţi la această formă de învăţământ, pe diferiţi ani şi specializări. Totodată, nu toate specializările ţintesc către ANR sau nu toţi cei care doresc să devină navigatori sau vor să intre în domeniul maritim se duc să dea examenul de brevet sau devin ingineri la uscat ori lucrează în firme de crewing. Tinerii de la IFR ies ingineri, dar pot să aplice, ulterior, şi pentru brevetul de ofiţer”.