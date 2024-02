Surpriză! Cornel Panait s-a retras din cursa pentru funcția de rector al UMC

Miercuri, 7 februarie, în intervalul orar 8-16, la Universitatea Maritimă din Constanța este programat, conform calendarului 2024, primul scrutin al alegerii viitorului rector pentru un mandat de cinci ani.Inițial și-au depus candidaturile patru universitari: doi profesori - Cornel Panait și Costel Stanca, și doi conferențiari – Ion Omocea și Gabriel Raicu.În urmă cu puțin timp, am aflat că prof. univ. dr. Cornel Panait s-a retras din cursa pentru funcția de rector.Contactat pentru a afla ce l-a determinat să ia această decizie, prof. univ. dr. Cornel Panait a declarat: „Trebuie să recunosc că nu m-au determinat atât cauzele obiective care ar fi trebuit și ar fi putut să mă determine la o asemenea decizie. Problema pe care am avut-o, evaluând în mod corect toată situația, a fost că Universitatea, fiind într-o perioadă de dezvoltare pe care eu personal mi-o propun să fie cât mai alertă și cu colegii mei care sper, iarăși, să fie uniți în ceea ce trebuie să se întâmple în continuare, am spus că probabil ar fi cazul ca un coleg mai tânăr să preia această sarcină. Și nu ascund că eu, personal, rămân într-o cursă care nu știu dacă va fi încununată de succes sau nu. Eu sunt membru în Senat și voi candida pentru funcția de președinte al Senatului”, a mai spus prof. Panait.