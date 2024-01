Tensiuni la alegerea rectorului UMC. "S-a creat un pol de putere care trebuie spart"

După ce marți, 30 ianuarie, au avut loc alegerile pentru Senatul universitar și pentru consiliile facultăților, astăzi, 31 ianuarie și mâine 1 februarie, sunt așteptate depunerile de candidaturi pentru funcția de rector. Scrutinul propriu-zis este programat să aibă loc pe 7 februarie.







Cornel Panait „cochetează” cu ideea





În cadrul unui interviu oferit postului Antena 3 Constanța, prof.univ.dr. Cornel Panait declara că cei care își vor depune candidatura trebuie să țină cont de poziția pe care o ocupă acum universitatea și unde trebuie să ajungă peste cinci ani. Întrebat dacă își dorește să candideze din nou pentru această funcție, Panait a declarat: „După ce termin proiectul de infrastructură majoră pe care universitatea îl derulează și care a costat 5 milioane de euro din bani europeni, am luat în calcul că mi-am cam făcut treaba și aș dori să urez succes colegilor mei care vor continua această bătălie cu viața. Însă această încărcătură care se dorește emoțională (conflictul avut cu jurista universității, care în cele din urmă a demisionat – n.r.) nu este așa de civilizată mereu. Și atunci te întrebi: dom’ne, am făcut totuși lucruri care-s frumoase, am făcut lucruri în beneficiul tuturor și în beneficiul sistemului. Și dacă lucrurile se întâmplă cu oarecare năduf la unele persoane, mă gândesc foarte serios să candidez. Nu știu dacă va fi sau nu va fi. Dar de la un om hotărât să nu candideze, eram absolut nehotărât, s-ar putea să mă gândesc să candidez”.



Contracandidați: Costel Stanca și Ion Omocea





O altă candidatură anunțată este cea a prof.univ.dr. Costel Stanca. Cunoscând atmosfera din UMC, l-am întrebat… abrupt dacă se consideră un adversar destul de puternic în fața „favoritului” Cornel Panait. Încrezător, ne-a răspuns că multe persoane din comunitatea academică își doresc o schimbare. „În primul rând îmi doresc să am o comunicare mai bună cu comunitatea academică și o mai bună transparență decizională. De asemenea, îmi doresc să confer importanța cuvenită structurilor de conducere. Pentru că, la momentul acesta, și Senatul, și consiliul de administrație, și consiliile facultăților nu funcționează printr-o decizie colectivă, ci mai repede printr-o confirmare a propunerilor primite. Cred că avem nevoie de o îmbunătățire a relației cu autoritățile și cu tot domeniul transportului maritim. Și acum avem, dar consider că experiența mea la nivel de port, dar și la nivel internațional mă va ajuta. Voi acorda o atenție sporită proiectelor de cercetare. De asemenea, trebuie atrase cât mai multe fonduri europene, care în această perioadă sunt lansate de Ministerul Educației”, ne-a relatat, pe scurt, din planul managerial, Costel Stanca.





Un alt nume vehiculat pentru candidatura la funcția de rector este cel al conf. univ. dr. Ion Omocea, universitar care a mai candidat și în anul 2020. Întrebat cum crede că ar putea să-l surclaseze pe candidatul Cornel Panait, Ion Omocea ne-a mărturisit că se consideră mai conștient. „S-a creat un pol de putere, un cerc restrâns care se numește echipa de conducere, care nu s-a mai schimbat de 20 de ani și care trebuie spart”, a afirmat Ion Omocea. În ceea ce privește viitorul plan managerial, universitarul își dorește o mai mare flexibilizare a departamentelor, fără să se implice prea mult conducerea. De asemenea, un program mai lejer pentru studenți, în sensul în care ar trebui să aibă o zi liberă pe săptămână. Și nu în cele din urmă, o colaborare mai strânsă cu companiile din Constanța pentru a înlesni angajările absolvenților nu numai din domeniul marin.



Din păcate, dacă în vechea Lege a Educației Naționale 1/2011 existau niște limitări în ceea ce privește mandatele de rector, acum, dacă tot a dispărut din noua Lege a învățământului superior orice îngrădire în ceea ce privește vârsta ori numărul mandatelor… nu mai contează ce prevede Codul Muncii.





În luna februarie 2024, Universitatea Maritimă din Constanța va împlini 34 de ani de la înființare, dar va fi și luna în care vor avea loc alegerile pentru un nou mandat de rector.