Scandalul de la UMC. Propunerea de a-și da demisia Cornel Panait a fost primită cu aplauze de studenți

Și, în ciuda faptului că universitarul Cornel Panait a declarat chiar de la început că „dacă studenții vor spune, după întâlnirea de astăzi, în continuare NU, atunci consider că discuția în continuare este inutilă”, „meciul” din aula UMC a continuat într-o atmosferă incendiară, asemănătoare celei de pe stadioane.











La întrebarea directorului CERONAV, Ovidiu Sorin Cupșa, adresată rectorului Politehnicii, legată de motivele reale ale acestei propuneri, dincolo de binele UMC, invitatul a mărturisit că nu se aștepta la „atâta pasiune”, enumerând vizitele sale anterioare în această aulă, cu mulți ani în urmă, plecând de la calitatea sa de lider al studenților. „Ceea ce am gândit noi pentru perioada următoare nu este o desființare. Și o spun foarte direct și foarte sincer. Nu se pune problema din punctul nostru de vedere, al celor care venim de la București. Nu se pune problema pierderii învățământului superior din Constanța din domeniile dvs. Ceea ce ne dorim este un nou pol pe care îl propunem universităților din România. Nu doar Universității Maritime din Constanța. Deja în acest moment avem o decizie luată într-o altă universitate din țară”, moment în care Mihnea Costoiu a fost întrerupt de directorul CERONAV declarându-se sătul de prelegeri. Ba mai mult, Ovidiu Sorin Cupșa a supus cvorumului studențesc cele două presupuse variante: fuziunea dintre UMC și Politehnică sau consorțiu universitar la nivel național, moment în care în cor i s-a răspuns, din sală, la ambele variante cu un NU hotărât.





Au urmat intervenții numeroase din sală din partea membrilor ALUMNI UMC (Ștefan Pleșca, Cristinel Dragomir), care au escaladat, la un moment dat cu răbufnirea universitarului Cornel Panait la adresa lui Ovidiu Cupșa: „Dacă e să-i întrebăm pe ALUMNI, care de multe ori nu ne-au ajutat… cu monopolul CERONAV asupra cursurilor!”.











În cele din urmă, rectorul Politehnicii a recunoscut, din nou, că, dacă ar fi știut despre atmosfera creată și poziția pe care o au studenții UMC, nu ar mai fi venit la Constanța. „Aveți dreptate, nu am realizat! Vă precizez încă o dată: nimic nu este hotărât. Nimic nu se întâmplă, nici în Politehnică, fără acordul oamenilor! Din punctul meu de vedere, vă dați seama în ce situație penibilă sunt venind aici, în această atmosferă, eu înțelegând cu totul altceva. Nu am venit și nici nu vreau să plecăm ca agresori, ci ca prieteni. Am fost și până acum și putem continua, decizia vă aparține”.





Cuvântul de final a aparținut aceluiași președinte al Senatului UMC, Cornel Panait: „Discuția trebuie să înceteze, decizia noastră e luată, domnule rector, nu putem participa la acest proiect!”, moment în care sala a izbucnit în aplauze și urale. Cum tot la fel, cu aplauze, a fost primită și propunerea adresată universitarului Cornel Panait de a demisiona din UMC.





Pe fondul reacțiilor dure, din ultimele zile, ca urmare a anunțului făcut de prof. univ. Cornel Panait, referitor la posibila includere a UMC în cadrul unui consorțiu ce ar urma să fie constituit sub titulatura Universitatea Națională de Științe și Tehnologie Politehnica, miercuri, 16 noiembrie, vizita rectorului Mihnea Costoiu nu a fost decât un prilej, jenant, de a fi pus „la zid” inclusiv pentru faptul că este condamnat penal.