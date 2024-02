S-a încheiat "domnia" electromecanicilor. Conf. dr. ing. Gabriel Raicu, ales rector al UMC

Întrebată de ce nu a dorit să mai candideze la funcția de rector pentru un nou mandat, prof. univ. dr. Violeta Ciucur a declarat că a cedat în fața voinței celorlalți patru colegi care și-au manifestat dorința de a candida. „Mi s-a părut corect să înțeleg că este o funcție care de data aceasta este dedicată unui bărbat sau unui coleg care vine de la Facultatea de Navigație. Noi, fiind de la Facultatea de Electromecanică, am tot fost rectori din 1990 încoace. Și domnul Dinu, și domnul Panait, și eu suntem de la Facultatea de Electromecanică. Am înțeles că cei de la Facultatea de Navigație își doresc un reprezentant și nu avea rost să candidez împotriva celor doi care și-au depus dosarul”, a explicat prof. Ciucur.





În ceea ce privește realizările acestui al doilea mandat, Violeta Ciucur ne-a împărtășit din ele: „extinderea bazei materiale și finalizarea a ceea ce ne-am propus, upgradarea programelor de studii pe orizontală, în sensul că a fost adăugat, cu standarde noi, un program de studii nou – Securitate cibernetică, fiind singurii în țară care îl desfășurăm la ora aceasta. Am acreditat toate programele de studii, am acreditat încă o dată universitatea cu grad înalt de încredere, am reușit să facem câteva mobilități deși am avut doi ani de pandemie cu studenții și avem contracte cu universități pentru mobilitate academică. Am reușit să desfășurăm cursuri la centrul nostru, unde avem niște simulatoare care nu mai sunt în țară, pentru cei care sunt brevetați”, a declarat cea care a deținut funcția de rector atât în perioada 2020-2024, dar și în perioada 2012-2016. În ceea ce privește eventualele nerealizări, prof. Ciucur a declarat că nu există să-și fi propus ceva și să nu fi reușit.





Vineri, 9 februarie, urmează validarea rezultatelor alegerilor pentru funcția de rector în Senatul universitar, după care va fi transmis Ministerului Educației, care urmează ca în termen de 30 de zile să-l valideze.





În final, precizăm că, în mandatul rectorului Violeta Ciucur, rectorul ales Gabriel Raicu a deținut funcția de prorector pentru cercetare științifică și inovare, iar din 2012 a fost ales membru al Biroului permanent al Senatului UMC. Din anul 2021, este președinte și membru fondator al Cyber Security Cluster of Excellence, un cluster național românesc format din 20 de entități în cercetare și dezvoltare de afaceri în domeniul securității cibernetice.





Reamintim că în cursa pentru funcția de rector inițial își depusese dosarul și prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, dar marți, 6 februarie, a decis să se retragă. S-ar părea că, odată cu această decizie, deja se prefigura victoria conf. univ. dr. ing. Gabriel Raicu, știută fiind colaborarea fructuoasă dintre cei doi. Acum, universitarul Cornel Panait așteaptă cu interes data de 19 februarie, când urmează să fie votat președintele Senatului.