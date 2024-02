Confirmat de minister, noul rector UMC se acomodează cu problemele administrative

Întrebat care va fi primul lucru pe care va dori să-l schimbe, noul rector își îndreaptă atenția către ridicarea eficienței pe diverse activități. „Creșterea calității activității didactice, dezvoltări de infrastructură. Va fi un tandem de lucruri care se impune a fi făcut la care cu mare drag presa va fi invitată pentru a informa corect comunitatea, iar pe noi ne ajută pentru a fi vizibili în piață. Consider că societatea câștigă cu cât suntem mai transparenți!”, a precizat noul rector.





Și chiar dacă se consideră un capitol încheiat, am avut curiozitatea de a afla de partea cui s-a aflat conf. Gabriel Raicu la momentul propunerii de fuziune cu Politehnica București. „La momentul respectiv mi-am dorit foarte multe informații și din nefericire nu le-am prea avut și am considerat ulterior că discuția în sine, nefiind documentată, nu se putea merge mai departe. Am mers pe premisa că orice lucru trebuie făcut într-o transparență maximă. Cum nu a fost posibilă pentru că a fost un întreg conglomerat de evenimente adiacente, în situația asta nu mai merită să ne ridicăm această problemă”, a afirmat conf. Raicu.





Noul rector se consideră un om de echipă și, în ciuda faptului că sunt în jur de 90 de cadre didactice, își propune să colaboreze măcar cu 60-70% dintre acestea, și nu cu patru-cinci, cum s-a întâmplat la UMC de câțiva ani încoace. „Oamenii trebuie să știe să comunice pentru a da rezultate. Contează foarte mult percepția colegilor, percepția studenților, un anumit mod de abordare care să se plieze pe așteptările colegilor profesori să vină în întâmpinarea speranțelor și creării unei viziuni comune. Altminteri, să ai o schemă din asta bună de pus pe organigramă nu ar avea efect. Chiar și o apreciere mediocră este mai bună decât o apreciere care nu există. Zona universitară trebuie să fie una de echilibru, pentru că, până la urmă, ceea ce formăm noi aici, aparent, pare redundant, reprezintă viitorul. Dacă oamenii care ies de aici sunt și bine formați au și o eleganță a comunicării și exprimării, clar viitorul va arăta mai puțin în alb și negru și mai mult în nuanțe colorate. De-a lungul timpului UMC a avut și lucruri bune, și lucruri care pot fi îmbunătățite. Suntem în proces de aliniere”, a mai spus noul rector, ales cu 65 de voturi dintr-un total de 104 voturi.





Până pe 8 aprilie 2024, dată de la care intră în vigoare mandatul, rectorul ales va traversa o perioadă de tranziție, de acomodare cu problemele administrative care presupun funcționalitățile universității, presupun diverse moduri de abordare a problemelor. „Sunt o serie de probleme funcționale care trebuie înțelese pe de o parte, pe de altă parte lucrurile care au fost începute trebuie văzut în ce mod trebuie continuate, fiind vorba de angajamente legale. Anumite lucruri care par a fi ușor de îmbunătățit trebuie trecute pe lista de priorități, apoi anumite dependențe financiare care țin de minister, la nivel de aprobări de bugete. Fără doar și poate, perioada este cumva gândită să asigure perioada de tranziție”, a declarat pentru „Cuget Liber” conf. Gabriel Raicu.