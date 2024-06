UNTOLD răsplătește elevii de 10 ai României prin campania "Bac de 10"

Creatorii UNTOLD sunt alături de elevii de 10 ai României într-o nouă inițiativă “BAC DE 10”, cea mai longevivă campanie de încurajare a performanței prin educație. Performanța elevilor de 10 va fi recompensată cu experiențe memorabile și anul acesta, cei care obțin 10 la examenul de Bacalaureat sunt recompensați cu abonament General Access pentru cele patru zile de UNTOLD.Inițiatorii campaniei cred în puterea educației, iar în ultimii 9 ani, organizatorii UNTOLD au oferit acces gratuit și experiențe unice unui număr de peste 1.500 de absolvenți de 10.EDY CHEREJI, Co-Fondator UNTOLD Universe:“Suntem mândri să lansăm a 10-a ediție a campaniei Bac de 10, este cadoul nostru pentru toți elevii de liceu care au demonstrat excelență și determinare pe parcursul celor patru ani de studiu. Prin această inițiativă, dorim să recompensăm motivația și performanța elevilor care au obținut nota 10 la examenul de bacalaureat. În fiecare an oferim acestor tineri excepționali oportunitatea de a experimenta universul magic al festivalului UNTOLD. Sperăm ca și în acest an să avem alături de noi cât mai mulți elevi de 10, pentru a sărbători împreună reușitele lor remarcabile și pentru a-i inspira să viseze.”KATHARINA SCHEIDEREITER, Manager CSR Kaufland România:“Noi, la Kaufland, susținem educația și suntem alături de toți elevii care dau examenul de Bacalaureat vara aceasta. Efortul pentru un rezultat de 10 nu e mic și merită răsplătit, de aceea continuăm campania Bac de 10 împreună cu UNTOLD. Dar aș vrea să las un gând: important în viață nu sunt notele, ci să fim buni unii cu alți și să ne implicăm. Implicarea e cea care face diferența.“Campania “Bac de 10” a ajuns la cea de-a 10-a ediție și este organizată cu sprijinul Kaufland România. Toți elevii care obțin nota 10 la examenul de Bacalaureat primesc un abonament gratuit de patru zile la festivalul UNTOLD. Aceștia își vor putea ridica brățara de acces în festival în baza unei dovezi (foaie matricolă, diplomă de Bacalaureat etc), din zona de "Acreditări”, la Sala Sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca începând cu prima zi a festivalului UNTOLD.Toți cei care s-au înscris la examenul de bacalaureat, în sesiunea din vară, vor putea achiziționa abonamentele la festivalul UNTOLD un preț special, cu discount de 40 de euro până pe data de 30 iulie. Absolvenții care doresc să fie răsplătiți pentru performanța lor, în cadrul campaniei, o pot face accesând https://untold.com/info/2b01b912-79cb-44d6-8c8e-7345ad419dfc UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume, are loc între 8 și 11 august în Cluj-Napoca. La ediția de anul acesta au fost confirmați cei mai mari artiști și DJ ai lumii: Sam Smith, Swedish House Mafia, Lenny Kravitz, Louis Tomlinson, Burna Boy, Tom Grennan, Solomun, Carl Cox, Fisher, Martin Garrix, Zerb și mulți alții.