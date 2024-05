”Soul Ticket” te aduce în povestea unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, UNTOLD

Trimite povestea ta sau a unui cunoscut și poți primii unul dintre cele 100 de abonamente soul tickets cu care vei trăi magia UNTOLD 2024Magia UNTOLD revine în 2024 și, odată cu ea, oportunitatea de a face parte dintr-una dintre cele mai mari experiențe muzicale din lume. A doua ediție a campaniei "Soul Ticket" oferă 100 de abonamente General Access pentru fanii festivalului UNTOLD.Pentru a câștiga unul dintre cele 100 de abonamente “Soul Ticket”, fanii sunt invitați să trimită povestea lor sau a unui cunoscut care nu a avut șansa să ajungă la festivalul UNTOLD. Organizatorii caută povești emoționante care să reflecte bucuria personală pusă în plan secundar, visurile neîmplinite și dorința de a fi parte din această experiență unică de festival.ÎMPĂRTĂȘEȘTE-ȚI POVESTEA ȘI TRĂIEȘTE MAGIA UNTOLDÎn fiecare an, UNTOLD deschide porțile unui tărâm magic pentru patru zile și patru nopți memorabile. Campania “Soul Ticket” oferă șansa de a trăi în acest carusel de emoții alături de fanii din întreaga lume care vin, an de an în Cluj-Napoca, la UNTOLD.Fanii pot obține abonamentul ”Soul Ticket” pentru cineva drag sau chiar pentru ei prin intermediul poveștilor personale. Organizatorii festivalului UNTOLD așteaptă 100 de povești care să aducă un zâmbet și să reamintească celor care au uitat să zâmbească de magia muzicii și a experiențelor live.Pentru detaliile și regulamentul campanie ”Soul Ticket” fanii pot accesa: https://untold.com/info/528e93d4-a3c9-445c-b088-cd46a5b46d31 Campania se desfășoară în perioada 28 mai - 7 iunie, iar căștigătorii vor fi anunțați în intervalul 10 - 14 iunie 2024.UNTOLD 2024 va avea loc între 8 și 11 august în Cluj-Napoca. Lineup-ul anunțat până acum este disponibil pe untold.com