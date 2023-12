Pentru al doilea an consecutiv bradul UNTOLD a fost cel mai licitat brad de la Festivalul Brazilor de Crăciun.







Record absolut pentru bradul UNTOLD la cel mai mare eveniment caritabil al anului: 140.000 de euro pentru educația copiilor vulnerabili.







“METAMORPHOSIS”, bradul realizat de echipa UNTOLD, a fost cel mai licitat brad în cadrul celui mai mare eveniment caritabil al anului, Festivalul Brazilor de Crăciun, organizat de Salvați Copiii România. UNTOLD a participat pentru a treia oară la acest eveniment.







EDY CHEREJI, CO-FONDATOR UNTOLD Universe: “Pentru UNTOLD a devenit o tradiție să susțină organizația „Salvați Copiii” acum, de Crăciun, și pare că a devenit și o tradiție în a avea cel mai râvnit și cel mai licitat brad de sărbători, pentru al doilea an consecutiv. Pentru acest lucru le mulțumim partenerilor Kaufland, dar și prietenilor de la Catena, care au contribuit în a oferi șansa la educație copiilor defavorizați.”







La gala care a avut loc la Muzeul Național de Artă al României, eveniment organizat de Salvați Copiii România, bradul realizat de echipa de creație a festivalului UNTOLD a fost licitat cu suma record de 140.000 de euro, de către unul dintre principalii parteneri ai festivalului, Kaufland România și de cel mai mare lanț de farmacii din România, Catena.







ANNA-KATHARINA SCHEIDEREITER, Manager CSR Kaufland România: “După mulți ani în care am sprijinit numeroase proiecte civice ale partenerilor noștri de la UNTOLD, ne bucurăm să luptăm împreună pentru accesul la educație al copiilor vulnerabili. Pentru al doilea an consecutiv, bradul UNTOLD va fi expus în galeria magazinului nostru din Barbu Văcărescu să ducem mai departe misiunea Organizației Salvați Copiii România. Implicarea face Diferența!”







Considerat evenimentul caritabil al anului, Festivalul Brazilor de Crăciun, ajuns la cea de-a 23-a ediție, a prezentat concepte unice, fiecare creație expusă a spus o poveste.













La gala au fost expuși 22 de brazi concepuţi şi donaţi de designeri şi artişti celebri din România, care au fost licitaţi cu sume cuprinse între 10.000 şi 140.000 de euro de companii care şi-au asumat rolul de actori majori ai responsabilităţii sociale și care s-au alăturat misiunii ca educația să fie, în mod real, un drept al tuturor copiilor. În cadrul evenimentului a fost strânsă suma de peste 1 milion de euro.







GABRIELA ALEXANDRESCU, Președinte Executiv Salvați Copiii România: "Dincolo de reușita imensă a acestei ediții a Festivalului Brazilor de Crăciun, cea mai importantă resursă, care poate apoi sta la temelia unor reforme sociale reale, este solidaritatea cu copiii cei mai vulnerabili, care au nevoie de sprijin pentru a merge la școală. Suntem cu adevărat privilegiați pentru că am reușit să punem în mișcare acest mecanism al generozității, la care UNTOLD pune umărul, deja de trei ani, cu multă dedicare și cu o creativitate formidabilă, care, iată, a făcut ca bradul unicat creat de UNTOLD să fie lider al licitației caritabile, pentru al doilea an consecutiv. Suntem recunoscători și sperăm să facem echipă în continuare, pentru cauza copiilor de educația cărora depinde bunul mers al întregii societăți. Binele chiar are această calitate, de a ne transforma pe toți în mai bine.”







POVESTEA BRADULUI "METAMORPHOSIS" by UNTOLD







Echipa de creație a festivalului UNTOLD a conceput și în 2023 bradul pentru cel mai mare eveniment caritabil al anului, Festivalul Brazilor de Craciun, organizat de Salvați Copiii România. Povestea bradului Metamorphosis este una plină de sensibilitate, caldură și emoție. An de an, Crăciunul pare că întoarce o oglindă magică înspre fiecare dintre noi, iar adevărata magie constă în faptul că această oglindă pare că ne conectează cu cei din jur.







Bradul UNTOLD, “Metamorphosis”, spune povestea renașterii acestor conexiuni dintre oameni, protejate, ca prin magie, de aripa unui Phoenix. O întoarcere la noi, la noi începuturi, la echilibru, o aducere aminte că aceste conexiuni, aprind spiritul Crăciunului. E un dar special, care deschide poarta spre o călătorie minunată.













Banii strânși în cadrul licitației vor ajunge la copiii aflaţi în risc din cauza sărăciei și vor susține educația copiilor vulnerabili, pentru care magia Crăciunului e doar o dorință.