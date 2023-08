EXPERIENȚE UNICE LA UNTOLD 2023

Personaje fantastice deprinse dintr-o lume magică, nimfe, șamani, acrobați internaționali, animatori, dansatori, un tărâm de poveste în care ești invitat să trăiești experiențe unice.Magia nu există doar în povești sau dacă există, aceea poveste se numește UNTOLD. În fiecare vară, sute de mii de fani scriu, împreună, un nou capitol din cea mai frumoasă experiență de festival. Pentru cea de-a 8-a ediție, creatorii UNTOLD prezintă un nou concept creativ captivant, The Light Phoenix. În timpul celor patru zile de festival, orașul Cluj-Napoca devine epicentrul muzicii și al magiei, în care fiecare participant este invitat să combine realul cu imaginarul.Ceremonie oficială de deschidere va oferi fanilor de pe Cluj-Arena, un show memorabil al DJ-ului care ocupă locul 4 în Top 100 DJ Mag, brazilianul Alok.Pe timpul celor patru zile și patru nopți de festival, organizatorii UNTOLD au pregătit o serie de activări, cu zone de relaxare, de mâncare și băuturi, o replică reală a unui celebru lanț de restaurante va fi disponibilă în festival, sesiuni de make-up, studio de tatuaje, experiențe VR, scene și workshop-uri tematice sau walking act-uri. De la petreceri tematice la experiențe unice realizate în colaborare cu partenerii festivalului, precum sesiuni de meet & greet, live-cooking, serviciu de food delivery direct în festival, pentru a nu rata niciunul dintre artiștii favoriți, totul este pregătit pentru a transforma zilele de festival în momente memorabile.Fanii festivalului vor fi întâmpinați de personaje fantastice, acrobați internaționali, animatori, majorete, dansator, toboșari veniți din România, Franța, Spania, Marea Britanie, Germania. Acrobații pe picioroange, care poartă costume desprinse parcă dintr-o altă lume, vor aduce Phoenix-ul mai aproape de Pământ, iar Femeia Mare, care domnește însoțită de slujitorii și gardienii ei fideli, este cea care îi aduce pe fanii festivalului într-un spectacol, o fuziune între teatrul de stradă, interacțiune și poezie. Un alt grup energic și talentat de toboșari care provin din tipicul carnaval spaniol vor lumina noaptea cu energia lor, iar artiști acoperiți de aripi colorate vor străluci în soare înconjurați de fluturi supradimensionați.Experiența oferită de farmecul frumoșilor îngeri pe picioroange este o experiență specifică festivalului de la Cluj-Napoca. Aceste ființe eterice vor prezenta coregrafii pline de mișcări dinamice, acrobații și piramide umane spectaculoase care vor sfida legile gravitației. Fanii se vor încărca cu energie bună alături Echipa de Cheerleading Knights of Transylvania CCS Cluj-Napoca.EXPERIENȚE OFERITE DE PARTENERII COMERCIALI AI FESTIVALULUIEdiția 2023 a festivalului marchează o premieră la nivel european. În parteneriat cu Banca Transilvania și Visa, UNTOLD a lansat primul card virtual animat din Europa - UNTOLD BT Visa. Cardul este în ediție limitată, cu un design inspirat de tematica UNTOLD 2023, The Light Phoenix. Fanii festivalului pot solicita cardul din aplicația BT Pay, acesta poate fi folosit pe tot parcursul anului și oferă beneficii suplimentare utilizatorilor. Acest proiect unic aduce în prim plan inovația și pasiunea pentru experiențele unice, specifică ambelor branduri. Într-o premieră europeană, cardul virtual UNTOLD BT Visa va aduce o pata de culoare și de magie fanilor UNTOLD. Lounge-ul BT e zona de relaxare perfectă. Cele mai faine amintiri pot fi distribuite către prietenii de acasă, pe platformele de socializare, iar la Credit Point, dacă fanii aleg să își facă Top Up-ul cu un card Visa au șansa de a câștiga piese vestimentare din colecția UNTOLD.Cele patru zile de festival vor fi ca o plimbare în carusel, iar Kaufland a meșteșugărit idei creative cu jocuri în care fanii să-și încerce abilitățile. Reușitele vor fi premiate și încurajate de către gașca de amici de festival, pe care UNTOLD îi va transforma în prieteni pe viață.Tazz va crea o scenă unde se unde fanii vor descoperi mix-ul perfect: mâncarea bună şi artiştii autohtoni, toate într-un singur loc. Tazz FoodStage – Scena Poftelor Tale a fi disponibilă pe toată durata festivalului, oferind diversitate culinară, dar şi momente de live cooking în care chefi cunoscuți fac echipă cu DJ și artiști pentru a oferi fanilor preparate delicioase.Încă o lume se redeschide la UNTOLD: lumea virtuală. Participanții la festival au ocazia de a experimenta „5 minute de libertate”, momente în care dorințele devin realitate, adrenalina este simțită la maxim cu un simulator de zbor pentru un F18.Gusturile nebune și cocktailurile colorate din barul rotativ YOUR SOCIETY sunt momentele pe care gașca de oameni dragi și îndrăzneți o caută. Festivalierii se pot delecta de finețea băuturilor în spațiul de lounge YOUR SOCIETY.Iar acum, că fanii UNTOLD se simt din ce în ce mai creativi, spotul muzical Coca-Cola a pregătit pentru ei echipamentul de ultimă generație pentru ca aceștia să dea frâu liber emoțiilor. Provocările nu se opresc aici, pentru că „Spin the wheel” încearcă norocul participanților de a câștiga premii unice. După o reușită binemeritată, o mini escapadă în pădurea cu copaci fermecați Coca-Cola devine experiența perfectă.Tot în zona provocărilor, Mol testează cunoștințele despre condus cu ajutorul simulatoarelor interactive. Participanții la festival se pot întrece în această cursă care se va finaliza cu premii speciale. Convinși că pot conduce în siguranță, expoziția auto Autoworld reprezintă pentru participanți locul care îmbină excelența automobilistică a vehiculelor de ultimă generație, cu eleganța.Tot perimetrul festivalului UNTOLD este dedicat distracției și jocurilor, iar Fortuna te invită să explorezi această lume a jocurilor, a provocărilor interactive si adrenalinei.Fanii inteligenței artificiale vor face cunoștință cu soft-ul „Revocalize AI” care le va modifica live vocea și îi va ajuta să cânte piesele favorite cu vocea artistului pe care îl îndrăgesc cel mai tare, iar Ministerul Apărării Naționale îi învață pe curioși despre lumea roboților, despre colegii blănoși din echipele speciale cunoscuți drept „câinii-polițiști”, și despre instrumentele de identificare a materialelor explozive. Pentru cei interesați de domeniul acesta curajos, cursurile de admitere sunt deja pregătite!Călătoria prin tărâmul magic UNTOLD continuă cu o simulare a simțurilor în zona de relaxare, oferită de Kozel. Sărbătoarea savorilor continuă cu degustări exclusiviste de bere oferite de Masterclass-ul de mixology, iar următoarea oprire este în zona Ballantine’s, cu experiențele secrete din laboratorul lor.Tărâmul, care își dezvăluie magia în perioada 3-6 august 2023, a pregătit pentru fani o zonă de lounge cu un decor desprins din “O mie și una de nopți”, unde sunt așteptați de o artistă, expertă în tatuajul cu henna, după care poți da aripi mișcărilor de dans la spotul Redbull, și captivează fanii cu vibe-ul bine-cunoscut oferit de brandul McDonald's la scena TRAM.Momentele speciale de pe mainstage ai celor mai mari artiști și DJ din lume sunt capturate pe platforma exclusivă, oferită de Globalworth.O nouă formă de divertisment și surprize gustative sunt oferită de WET, iar băutura specială Raspberry UNTOLD Edition îți asigură un bilet dus prin simțurile simulate de tărâmul fabulos al festivalului. O ultimă excursie olfactivă poate fi trăită la My Geisha, acolo unde aromele orientale deslușesc misterul trandafirului sau a florilor de Sakura.The Sanctuary este un spațiu sigur și relaxant, parte a festivalului UNTOLD, în care participanții pot intra în contact cu practici concepute pentru a-și îmbunătăți starea de bine. Este un loc creat special pentru conversații și pentru a descoperi oameni noi, poate, viitori prieteni.Festivalul UNTOLD oferă experiențe muzicale extraordinare, dar va fi și primul eveniment muzical din România care va oferi participanților un spațiu sigur și confidențial pentru discuții despre sănătatea emoțională. REGINA MARIA, partenerul de sănătate al festivalului, va oferi fanilor sesiuni de evaluare posturală alături de specialiștii Kinetic Sport & Medicine.Toate aceste experiențe pot fi admirate de sus, din roata fantastică înaltă de 30 de metri, care oferă o panoramă impresionantă asupra universului UNTOLD, precum și asupra orașului Cluj-Napoca. Fanii pot trăi momente speciale și în caruselul veseliei și al copilăriei.DESIGNERS’ NEST, CU DESIGNERI ROMÂNIȘi în acest an, cei mai apreciați designer români își dau întâlnire la festivalul UNTOLD. La Designers’ Nest, fanii pot găsi haine, colecții capsulă, încălțăminte, bijuterii și accesorii realizate de peste 30 de designeri români. Niciun outfit nu este expresia completă a propriei personalități fără un make-up, un hairstyle ori o pereche cool de ochelari de soare sau de vedere din cea mai nouă colecție, pe care Lensa o va prezenta la festivalul UNTOLD.O mulțime de variante de a asorta ținuta preferată cu un tatuaj temporar îndrăzneț, sau poate unul cuminte, sunt pașii pe care pasionații de trenduri îi pot urma. Sfaturile celor 10 make-up artiști și hairstylists vor crea rezultatul final mult dorit, pentru ca fanii să fie personajele principale în acest tărâm unic UNTOLD.Călătoriile în acest univers feeric de 4 zile și 4 nopți încep cu îndemnul prietenilor de a experimenta, de a simți și de a trăi. Organizatorii numesc acest sentiment: UNTOLD.