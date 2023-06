Campania “Student de 10” recompensează studenții cu rezultate excepționale cu abonamente la UNTOLD și NEVERSEA 2023

Organizatorii UNTOLD și Neversea, unele dintre cele mai mari festivaluri din lume răsplătesc și în acest an excelența studenților de 10 din România, oferindu-le experiențe memorabile în cadrul campaniei “Student de 10”.Campania, care susține performanța în educație, va premia studenții de la universitățile de stat care trec sesiunea de vară cu nota 10 cu acces gratuit la UNTOLD sau Neversea.Edy Chereji, Co-Fondator UNTOLD și Neversea: “Această campanie, “Student de 10”, este o campanie care aduce multă bucurie in rândul tinerilor cu rezultate excelente. E momentul în care răsplătim excelența și performanța în educație cu experiențe memorabile pentru absolvenții de 10. Cei care iau notă maximă la sesiunea de vară sunt invitații noștri la UNTOLD și Neversea.”Toți cei care au trecut cu brio de sesiunea din vară vor putea achiziționa abonamentele la festivaluri la un preț special: 610.40 lei (taxe incluse) până pe data de 30 iunie pentru Neversea și 654.50 lei (taxe incluse), preț valabil până pe data de 9 iulie, pentru UNTOLD.Estera Anghelescu, Director Recrutare și Brand de Angajator la Kaufland România & Moldova: „Ne bucurăm să susținem inițiativa «Student de 10» pentru al doilea an consecutiv și să răsplătim studenții pentru performanțele lor deosebite la învățătură. Educația este și despre conexiuni și experiențe - prezente și în cadrul festivalurilor UNTOLD și Neversea. De asemenea, anul acesta oferim o reducere semnificativă și studenților care, deși nu au obținut media 10, și-au promovat toate examenele din sesiunea de vară. Dincolo de această frumoasă inițiativă, sprijinul Kaufland pentru tineri se reflectă și în oportunitățile noastre de carieră pentru ei: programe de Internship, Traineeship, joburi part-time și entry-level. Sperăm să-i inspirăm să-și continue studiile și să înceapă o carieră cu aceeași pasiune și seriozitate. Noi le promitem deschidere, înțelegere și îndrumare.”Absolvenții care doresc să fie răsplătiți pentru performanța lor, în cadrul campaniei, o pot face accesând link-urile: https://untold.com/student-de-10/ sauhttps://neversea.com/student-de-10/Acolo vor putea completa formularul cu care se pot înscrie în campanie.UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume, are loc între 3 și 6 august în Cluj-Napoca. La ediția de anul acesta au fost confirmați cei mai mari artiști și DJ ai lumii: Imagine Dragons, Bebe Rexha, David Guetta, Armin van Buuren, Martin Garrix, Alok, Steve Aoki, KSHMR, Eric Prydz, Zhu, Alesso, Topic, Tujamo, Ava Max, Salvatore Ganacci, French Montana, Years & Years, Amelie Lens, Boris Brejcha și mulți alții.Neversea, cel mai mare festival de muzică organizat pe o plajă din Europa, a ajuns la cea de-a 5-a ediție. Anul acesta, la festivalul care va avea loc între 6 și 9 iulie în Constanța, vor ajunge peste 150 de artiști naționali și internaționali precum: Lil Uzi Vert, Ckay, J Balvin, Lil Pump, Alok, Don Diablo, Timmy Trumpet, Paul Kalkbrenner, Claptone, Lost Frequencies, Steve Aoki, MORTEN, Tujamo, Vini Vici, Salvatore Ganacci.Campania ,,Student de 10” se desfășoară cu sprijinul Kaufland România.