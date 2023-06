NEVERSEA 2023. La cel mai așteptat festival de pe plajă, din Europa, apar trei scene noi

Organizatorii NEVERSEA au anunțat numele artiștilor care vor urca pe trei dintre scenele festivalului și programul pe zile. Fanii pot consulta întregul orar pentru a-și planifica experiența de la malul Mării Negre și pentru a fi siguri că nu vor rata niciunul dintre show-urile artiștilor preferați. Festivalul NEVERSEA are loc anul acesta între 6-9 iulie, pe plaja Neversea Beach din Constanța, iar la eveniment sunt așteptați peste 150 de artiști autohtoni și internaționali și zeci de mii de spectatori.Cel mai mare festival de pe o plajă din Europa își deschide porțile pentru 4 zile și 4 nopți pline de distracție. Pe lângă decoruri spectaculoase, acrobați, show-uri de lumini și pirotehnice, dar și multe alte surprize, DJ și artiști de top la nivel național și internațional vor face ca plaja să se transforme într-un paradis muzical.Pe scena principală, artiștii internaționali Julian Jordan și Regard urcă în lineup, alături de J Balvin, Lil Uzi Vert, Lil Pump, CKay, Alok, Don Diablo, Lost Frequencies, Timmy Trumpet și mulți alții. Artiștii apreciați la nivel național completează lineup-ul: Adrian Șaguna, Alex Super Beats, Alexandra Stan, Arias, DJ Dark & Mentol, Mario Fresh, Partydul Kiss FM, Pascal Junior și Smiley.La scena DayDreaming vor răsuna până la răsărit și beat-urile lui Akos, Ales Andru, Alex Twin, Arkadyan, Dizharmonia, Dubfire, Emanuel Satie, Glauco Di Mambro, Guy Mantzur, Julian M, Layla Benitez, Lee Burridge, Maya Mar, Rampue Live, Themba, Tooker Live, Vizan.Fanii muzicii trap, rap sau hip-hop se vor bucura și de show-urile artiștilor: Bad and Boujee, FC DNB, Serotone, ZO, anunțați pentru scena THE ARK.Programul pe zile pentru fiecare dintre cele trei scene se regăsește atât pe platformele sociale ale festivalului, cât și pe site-ul oficial: neversea.com.Trei noi concepte de scene vor exista anul acesta la festival, care vor încânta publicul de festival cu ritmuri diverse, astfel încât petrecerea de la malul Mării Negre să țină până la răsărit.Scena Balkanic va fi locul ritmurilor complexe din sud-estul Europei. Show-urile live și distracția fără margini vor fi asigurate de artiști precum: Funkorporation, Carmen Chindriș și Taraful Rutenilor, Viorica & Ioniță și Taraful Clejanilor, Karol Diac, Don Quero, Bogdan Simion, Clanker Jones, Amna & Balcanic, Oana Radu & Band, Marc Rayen, Mahala Rai Banda, Raluka & Proiectul Balcanik, Elena Gheorghe & Machedonii și mulți alții.Scena Retro Fantesia va fi locul preferat de toți nostalgicii, iar piesele cele mai fredonate de-a lungul timpurilor vor fi mixate de DJi ca: DJ Antenna, Jiji Lazar, Even Steven, MC DYLMA & DJ Pappa M. De asemenea, nume cu sonor în industria muzicală, precum: Liviu Vârciu & Deny, Cucu (Noaptea Târziu) sau DJ Sava vor crea momente speciale, de care se vor bucura pe deplin toți cei care vor consuma experiența de festival de la această scenă.Scena Latino va face ca nisipul să se înfierbânte sub pași de dans. DJ Marius Ioniță, DJ Paul B, DJ Guaguanco, DJ Ducu, DJ MAG, DJ Romy aka The Preacher, dar și școli de dans de renume la nivel național vor face ca valurile să vibreze pe ritmuri de salsa, bachata, merenghe, kizomba, cha-cha-cha sau semba, învățându-i pe toți cei prezenți pașii de bază ai dansurilor latino și pregătind împreună la fiesta mas caliente a verii.Festivalul NEVERSEA se află la ediția aniversară, iar în acest an va avea loc între 6 și 9 iulie, pe plaja Neversea din Constanța. Întreg lineup-ul anunțat până acum, precum și biletele de o zi, pachetele de grup și abonamentele de patru zile sunt disponibile pe neversea.com.