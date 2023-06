Dana Roba, vedeta bătută în somn cu ciocanul, primele cuvinte după ce s-a trezit din comă

„Dana s-a trezit. Este conștientă, dar nu își amintește exact ce s-a întâmplat. Este ținută sub somnifere și calmante pentru că orice emoție o poate afecta fatal. Ea nu are voie să-și amintească nimic pentru că orice plâns, orice emoție o poate afecta fatal. Dacă plânge îi pufnește sângele pe nas și pe urechi. Noi nu vrem să își amintească pentru că o poate afecta enorm. A făcut progrese, este conștientă și vorbește. Prima dată ne-a întrebat „De ce s-a întâmplat asta?” Are mâinile rupte, este toată vânătă pe mâini. Este ținută sub observație medicală pentru că se află, în continuare, în stare critică. Fetele apropiate au mers la ea să o viziteze, dar, din păcate, mai rău îi făceau. Ea nu are voie să se streseze, să încerce să facă efort să-și amintească ceva. Momentan are nevoie de liniște, trebuie să treacă cele 12 zile critice. Vom vedea ulterior ce ne va spune medicul. Ni s-a spus să nu ne bucurăm prea mult pentru că este riscant fiecare pas. Va trebui să-i fie scos tubul de drenaj și atunci vom vedea ce se va întâmpla', au declarat apropiații vedetei, în exclusivitate, pentru FANATIK.La începutul lunii iunie, Dana Roba a fost victima unui atac inimaginabil, a cărui agresor a fost chiar soțul ei. Bărbatul, din cauza geloziei, a lovit-o pe partenera sa în nenumărate rânduri cu un ciocan. Femeia a ajuns în stare extrem de gravă la spital, fiind operată pe creier timp de 9 ore.