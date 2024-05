Rezultatele Rompetrol Rafinare în primul trimestru al anului 2024. Petromidia, pierderi pe fondul volatilității pieței și a perioadei de revizie

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol), a înregistrat în primul trimestru din 2024 o cifră de afaceri brută de circa 1,1 miliarde de dolari, în scădere cu 15% față de perioada similară a anului trecut. În același timp, profitul operațional (EBITDA) înregistrat de companie a fost de 33,2 milioane de dolari, rezultatul net având o valoare negativă de 23,8 milioane de dolari, potrivit datelor companiei.







“Rezultatele operaționale și financiare au fost influențate de volatilitatea cotațiilor internaționale pentru materii prime (țiței, componente bio) și produse petroliere. De asemenea, un impact major a fost determinat de oprirea activităților de producție pentru realizarea reviziei generale planificate a rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, dar și de costurile și investițiile programate în cadrul acestora. Gradul de utilizare a rafinăriei Petromidia a fost de 68,9% în primul trimestru, pe fondul opririi programate a instalațiilor”, arată compania.







Cu o investiție totală estimată la aproximativ 85 de milioane de dolari în proiectele de dezvoltare implementate, la care se adaugă și fonduri pentru lucrările de mentenanță și recertificare, revizia generală a reprezentat un efort necesar pentru funcționarea optimă și în condiții de siguranță a celei mai mari rafinării din țară, mai spune comunicatul.







Pe segmentul de rafinare, compania a raportat afaceri brute de 937 de milioane de dolari, în scădere de la 1,11 miliarde în aceeași perioadă a anului trecut, dar o pierdere netă de 4,7 milioane de dolari, de la 22 de milioane profit acum un an. Ca urmare a închiderii pentru revizie, cantitatea de materii prime procesate a scăzut la 943.000 de tone, de la 1,29 milioane, și a scăzut și producția de benzină (270.000 tone față de 343.000) și de motorină și combustibil pentru aviație (508.000 tone de la 620.000). Vânzările de carburanți au fost orientate spre piața internă, cu două treimi din total comercializat în România.







Pe segmentul de petrochimie însă, la afaceri brute de doar 27,4 milioane de dolari, mult sub cele 41 de milioane de acum un an, pierderea netă a fost de 19,6 milioane de dolari, doar cu puțin sub cea de aproape 20 de milioane de acun un an. Producția totală de polimeri a fost de 16.000 de tone, de la 26.000 de tone în primul trimestru din 2023.







Segmentul de distribuție a carburanților a performat însă, ca de obicei în ultima vreme. În primul trimestru al anului, cifra de afaceri brută consolidată a segmentului a fost de 759 de milioane de dolari, în ușoară scădere, comparativ cu perioada ianuarie – martie 2023 (792 de milioane), pe fondul scăderii cotațiilor la carburanți și, implicit, a prețurilor de vânzare. Pe acest segment, compania a înregistrat un profit net de 4,8 milioane de dolari, de peste două ori mai mic decât acum un an (13 milioane atunci).







“În România, principala piață de comercializare a carburanților produși în Petromidia, vânzările au crescut cu 12% în T1 2024 (270 de mii de tone), față de T1 2023 (242 de mii de tone). Creșterea a venit din strategia companiei de a răspunde cu prioritate nevoilor pieței din țară”, arată compania.







La finalul lui martie 2024, rețeaua de distribuție din România a ajuns la 1.328 de puncte de comercializare, în creștere cu 44 de puncte, față de martie 2023. Rețeaua include stațiile proprii, stațiile partener și stațiile mobile: expres, baze interne de 9 și 20 metri cubi.







Rompetrol Rafinare este cel mai important activ al grupului Romeprtol (KMG Internațional), controlat de compania petrolieră națională a Kazahstanului, KazMunaygas. Statul român este al doilea acționar al Rompetrol Rafinare, cu 44%.