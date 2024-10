Rompetrol Downstream a lansat „hei Truck Caravan”, un nou concept prin care își propune promovarea brandului hei, dar și crearea unui „laborator mobil” pentru segmentul gastro din benzinăriile Rompetrol. În funcție de preferințele clienților, sortimentele selectate s-ar putea regăsi și la nivel național.„Este o premieră pentru România, fiind prima inițiativă de acest fel a unei companii specializate în distribuția de carburanți. Clienții au ocazia să ne găsească la festivalurile de street food, concerte și evenimente și, în plus, pot contribui la dezvoltarea meniurilor din zona gastro a benzinăriilor, prin testarea noilor sortimente propuse de un chef cu experiență de peste 10 ani în bucătaria internațională”, a declarat Baurzhan Nugumanov, Director General al Rompetrol Downstream.Conceptul hei Truck Caravan cuprinde o flotă de trei foodtruck-uri, echipate conform celor mai înalte standarde sanitare și de siguranță, asigurând o experiență culinară de calitate.Primul este axat pe produse de street food, reinventate, cu o diversitate de gusturi inspirate din întreaga lume. Al doilea este dedicat iubitorilor de cafea, dar si gustărilor rapide care acoperă o gama largă de preferințe, iar al treilea camion are un rol logistic, fiind folosit pentru păstrarea alimentelor într-un mediu controlat, asigurând prospețimea și calitatea produselor.Dezvoltat în parteneriat cu o importantă companie din sectorul HoReCa, conceptul a beneficiat de aportul unor chefi renumiți, care au contribuit la un meniu echilibrat din punct de vedere nutrițional, îmbinând arome autentice românești, cu influențe din bucătăria internațională. Rompetrol Downstream a pus accent pe utilizarea produselor de calitate, inclusiv a ingredientelor cu denumire de origine controlată și indicație geografică protejată, care garantează calitatea și trasabilitatea produselor.Astfel, clienții au la dispoziție o gamă variată de produse, de la panini cu carne la garniță, o specialitate de origine românească, la Pecking Duck Bao sau Praga Style Sausage. Printre produsele disponibile se numară și New York Pastrami, un simbol al gastronomiei americane, care își are originea în România, fiind dus peste ocean de imigranți de la finele secolului XIX.Totodată, în caravană se regăsesc și Mortadella Focaccia sau Schnitzel Panini, unele dintre preparate fiind disponibile și în stațiile Rompetrol.„hei Truck Caravan” a participat cu succes la nouă evenimente majore, iar în perioada următoare, aceasta va fi prezentă la evenimente din Cluj și București. În urma feedback-ului primit de la clienții foodtruck-urilor si a unei analize atente, anumite sortimente se pot regăsi inclusiv în stațiile de carburanți, strategia Rompetrol Downstream cuprinzând și o importantă componentă de dezvoltare a serviciilor, în sectorul gastro.Rompetrol Downstream a pornit, în 2013, o campanie generală de rebranding în stațiile de carburanți, design-ul exterior trecând prin modificări modificări semnificative, stația Mogoșoaia fiind, la momentul respectiv, „laboratorul” Rompetrol, în care au fost dezvoltate rețete noi de produse și în care s-au montat, în premieră, și panouri solare de mare capacitate.Apoi, în 2017, a fost deschis și primul restaurant hei aflat în afara unei stații de carburanți, chiar în sediul central al Grupului KMG International (Rompetrol) din București. Acesta a vizat identificarea si testarea de noi sortimente, într-un mediu dinamic, înainte să fie introduse în rețeaua de distribuție a carburanților.Prin cele 12 statii deschise in 2023 pe A1 (tronsonul Sibiu-Nădlac), Rompetrol Downstream a introdus un concept „umbrelă” cu linii distincte de servicii - hei coffee&gourmet pentru servire asistată cu preparate de tip restaurant şi hei&coffee pentru produse de tip cafea, patiserie, sandwich-uri.Conceptul „hei coffee&gourmet” pune accentul pe prospețime, naturalețe și gust, piloni regăsiți atât la nivel de design, cât și în meniul variat de băuturi și preparate. Restaurantul a fost realizat utilizând materiale naturale, culori în nuanțe neutre și iluminat discret, pentru o experiență gastronomică unică, de la preparate culinare românești, la specialități internaționale.În același timp, „hei&coffee” oferă o incursiune în lumea simțurilor, de la produse de patiserie, până la o gamă variată de băuturi pe bază de cafea, susținută de sortimentele 7 origini (Guatemala, Brazil, Mexic, Honduras, India, Rwanda, Etiopia) sau de gustul autentic Single-Origin Rwanda și aroma sa de citrice și note florale.