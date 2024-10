Rompetrol și Asociația Dăruiește Aripi susțin deschiderea unui Centru Regional pentru Boli Autoimune la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța

Asociația Dăruiește Aripi, cu sprijinul Rompetrol, înființează Centrul Regional de Boli Autoimune - Autoinflamatorii și Rare în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța. Centrul va deservi lunar peste 300 de pacienți,atât adulți cât și copii, din zona de sud-est a României. Pentru prima dată, acești pacienți vor beneficia de o structură dedicată pentru acces la diagnostic precoce și terapii moderne.“Rompetrol investește de peste 20 de ani în proiecte de impact, pentru a dezvolta infrastructura medicală și a facilita accesul la servicii de sănătate și bunăstare tuturor membrilor comunităților noastre. Colaborăm cu ONG-uri specializate, cu instituții medicale de stat, pentru a veni cu soluții la nevoile populației din regiunea Dobrogea.” - Florian Pop, director general Rompetrol Rafinare.“Noul centru este un proiect pe care l-am gândit după modelul unor centre similare din Europa și pe care l-am transformat în realitate prin implicarea imediată a Asociației Dăruiește Aripi. Este o mare bucurie să am siguranța că pacienții noștri vor beneficia nu numai de un proces terapeutic de înaltă calitate, dar și de o calitate a vieții sporită. Din păcate, prea puțin se vorbește de calitatea vieții unui pacient în România.“- Dr. Ana-Maria Ramazan, medic primar reumatologie și medic specialist pediatru.Centrul regional găzduit la Constanța este implicat și în programul european EUSTAR și este cel de-al patrulea la nivel național, adăugându-se celor două centre de la București și celui de la Cluj-Napoca.În viitor, centrul va extinde echipa medicală pentru a deveni un Centru de Excelență în diagnostic și tratament pentru bolile autoimune, hemofilie și boli autoinflamatorii, conectat cu parteneri la nivel european. De asemenea, se va dezvolta un Registru Regional de Boli Autoimune și Rare, care va ține evidența pacienților și va contribui la dezvoltarea de servicii noi dedicate acestora."Am creat această structură având în gând nevoile pacienților cu boli rare, ale căror provocări unice necesită o abordare specializată și personalizată. Prin proiectele noastre, ne implicăm acolo unde găsim medici dedicați care vor să crească standardele de îngrijire ale bolnavilor. Este și cazul doamnei doctor Ana-Maria Ramazan care a venit cu acest model de bună practică din străinătate.” - Alina Pătrăhău, președintele Asociației Dăruiește Aripi.În județul Constanța, Rompetrol a sprijinit realizarea unor proiecte de sănătate prin colaborări cu spitale, autorități publice locale și ONG-uri, vizând investiții semnificative pentru îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor medicale. În cadrul Centrului Medical Năvodari, compania a investit 400.000 USD în echipamente de radiologie și ginecologie, contribuind astfel la îmbunătățirea serviciilor medicale pentru comunitatea de aproximativ 50.000 de locuitori. De asemenea, la Spitalul Județean Constanța, Rompetrol a alocat 120.000 USD pentru modernizarea facilităților din secția de obstetrică, asigurând îngrijiri medicale mai bune pentru pacienți, într-un proiect realizat în parteneriat cu organizația Dăruiește Aripi. Rompetrol a furnizat și echipamente de oftalmologie de înaltă performanță pentru Unitatea Medicală din Corbu, contribuind la îmbunătățirea serviciilor medicale din această comună. De asemenea, Rompetrol a dezvoltat parteneriate cu Fundația pentru SMURD, sprijinind astfel diverse proiecte locale.În plus, compania are în derulare alte inițiative, cum ar fi sprijinul pentru echiparea secției de oncologie la Spitalul de Pneumofiziologie Palazu Mare, inaugurarea unui mamograf pentru Unitatea Medicală Năvodari și dotarea cu echipamente de urgență pentru UPU a Spitalului Județean Constanța.Anual, Rompetrol investește în proiecte de sănătate peste 1 milion USD.Urmărește proiectele de implicare în comunitate ale Rompetrol pe: Facebook Youtube și mobile app (Rompetrol GO)Urmărește proiectele Asociației Dăruiește aripi: Facebook