USR Constanța a făcut primul pas pentru atacarea în instanță a taxelor și majorărilor votate de consilierii PSD-PNL

USR Constanța a depus o plângere prealabilă la Primăria Constanța prin care sunt atacate două taxe prevăzute în proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele aferente anului 2025, inițiat de primarul Vergil Chițac și votat de consilierii PSD și PNL în cadrul ședinței de Consiliu Local din data de 30 septembrie a acestui an.Este vorba despre taxa de 200 de lei pentru ocuparea domeniului public pentru fiecare autoturism deținut și taxa de 500 de lei pentru rezervarea unui loc de parcare rezidențial.Această plângere reprezintă o primă etapă legală înaintea inițierii acțiunii în instanță pe care USR Constanța o va face împotriva celor două taxe incluse în proiectul primarului Vergil Chițac ce prevede taxele și impozitele ce vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2025.„Este un demers pe care l-am anunțat imediat după adoptarea acestui proiect în ședința de Consiliu Local. Vorbim despre o creștere nejustificată a unei taxe și un impozit disimulat, ce vor deveni poveri financiare pentru foarte mulți constănțeni. Amintesc că, în perioada de consultare publică, USR a depus o propunere ce viza eliminarea taxei de ocupare și creșterea taxei de parcare rezidențială doar în raport cu inflația, însă aceasta nu a fost luată în considerare. Nu am renunțat. În ședința din 30 septembrie, am încercat eliminarea taxei de 200 de lei printr-un amendament, însă consilierii PNL și PSD au votat împotrivă. Deci eu și colegii mei am făcut tot ce se putea, din punct de vedere legal, pentru a împiedica introducerea și, respectiv, majorarea acestor taxe înainte ca proiectul să ajungă la votul consilierilor. Nu s-a dorit acest lucru, iar acum vom ajunge în instanță“, a declarat Florin Cocargeanu, liderul grupului de consilieri municipali USR.„Existența acestor două taxe aberante și complet neconforme cu realitatea cotidiană arată foarte clar că primarul PNL Vergil Chițac și majoritatea PSD-PNL, care îl servește cu voturi în Consiliul Local, sunt oameni cărora nu le pasă câtuși de puțin de nevoile constănțenilor. Ei sunt oameni bogați, care își permit. Primarul, pensionar special, nici măcar nu locuiește în acest oraș. Nu vom lăsa și nu putem să lăsăm lucrurile așa, pentru că, din cauza lui Vergil Chițac și a PSD-PNL, pe 1 ianuarie 2025, constănțenii vor fi, oficial, mai săraci“, a transmis și Stelian Ion, președinte USR Constanța.