Dumitru Caragheorghe: „Îmi prezint public demisia din USR Constanța

Mihai Ochiuleț: „Închei un mandat în care am încercat sa reprezint și să ajut constănțenii și să îmi aduc contribuția la proiecte benefice pentru orașul nostru. Am reprezentat cu cinste USR. Am fost în permanent contact cu problemele constănțenilor. Am participat la numeroase întâlniri organizate de constanteni. Am fost mereu disponibil pentru oricine și fie ca m au contactat telefonic, pe mail sau pe facebook, am răspuns mereu afirmativ. La ultimele alegeri USR a reușit o contraperformanta de a trimite patru consilieri în consiliu local, față de nouă în 2020, și trei în Consiliul Județean, față de cinci în 2020. Încă sunt membru USR. Până nu voi parcurge toate căile de atac. Am fost exclus de partid la dorința lui Stelian Ion. Voi rămâne activ și voi fi validat. Mă voi implica în toate proiectele. Domnul Stelian Ion și acoliții săi au avut ca scop excluderea mea din USR. Mi s-a făcut o sesizare comună mie și lui Dumitru Caragheorghe. A fost cerută doar excluderea mea dar nu și a lui Dumitru Caragheorghe".







Dumitru Caragheorghe: „Îmi prezint public demisia din USR! După cum știți sunt membru fondator al USR Constanța din 2016. Am făcut parte din grupul de inițiativă. Am fost implicat și dedicat valorilor USR. Am fost împotriva corupției, împotriva hoției, împotriva imposturii. Mai presus de orice am intrat în politica pentru Constanța. Acesta a fost motivul. Același obiectiv declarativ îl avea și Stelian Ion. Asta se întampla în 2016. Adaptat la viața de parlamentar și la viața de București deciziile în implicarea da pe plan local au venit tot mai greu. Am anunțat că obiectivul meu și al echipei este acela de a câștiga alegerile din 2024 după ce am pierdut în 2020. Orice om are dreptul sa se răzgândească. Acesta nu era și obiectivul lui Stelian Ion. El a absentat doi ani de zile. A fost ministru justiției dar doar pentru 8 luni. În calitate de președinte am dus în cârcă organizația prin valurile tulburi ale unei alianțe între PSD, PNL și Vergil Chitac. USR nu a avut niciun cuvânt de spus. Eu eram cel care trebuia sa gestionez situația. Pa momentul ieșirii din guvernarea nationala am cerut sa părăsim guvernarea locala de la Constanta. S a considerat ca trebuie sa apărăm pozițiile de viceprimar și vicepreședinte al CJC. A trebuit sa ma supun majorității și a trebuit sa comunic public în alianță la local. A fost o strutocamila. Am fost împotriva regulamentului parcărilor dar a trebuit iar sa ma supun majorității din jurul meu și sa fiu om de partid dedicat. În acești 2 ani de zile în care Stelian Ion a lipsit m am ocupat de organizarea referendumului pentru demiterea primarului de la Agigea, pentru salvarea Pădurii Comorova și asa mai departe. În vara anului 2022 își face apariția și Stelian Ion în filiala locala și ne comunica sa ne luam gândul de la candidatura sa pentru Primaria Constanța. Am început sa măsurăm oamenii din USR. Încă din 2022 Stelian Ion a zis ca nu vrea sa candideze la alegerile locale. Toate discuțiile purtate pentru un candidat din afara partidului nu au dus la niciun rezultat. Sondajele au arătat ca Stelian Ion e cel mai potrivit. În 2023 Stelian Ion a comunicat unui grup de membrii ai USR Constanța ca el vrea sa fie doar parlamentar. Moment în care eu l am înfruntat si I am reamintit ca nou am militat pentru 2 mandate de parlamentar nu pentru 3 sau mai multe. A urmat un dialog nervos care nu a dus la nicio concluzie. După o luna mi a comunicat ca independent de discuția purtata a luat hotărârea de a candida la Primaria Constanța dar ca acest lucru venea la pachet cu o solicitare ca eu sa fac un pas în spate. Am făcut acest lucru pentru binele organizației. Stelian Ion dorea sa obțină controlul total asupra filialei. A vrut sa aibă control asupra extinderii filialei. La acel moment de acest lucru se ocupa Mihai Ochiulet. Au urmat o serie de alte situații asupra cărora nu am putut sa stau cu mâinile în san și a trebuit sa ma implic. Își dorea sa impună anumite persoane care din punctul meu de vedere nu își aveau locul în conducerea USR Constanța la acel moment. Acestea sunt faptele pe scurt. A vrut sa își asigure poziția de parlamentar. Am încercat sa fiu rezonabil și I an comunicat care sunt condițiile mele de a ma implica total în filiala. Nu am sabotat campania asa cum spune Stelian Ion. A ales sa moara de gat cu noi în loc sa accepte ce i am cerut. Adica Remus Negoi sa facă un pas în spate pentru ca este vulnerabil din punct de vedere politic. Am facut sesizări către Biroul National. 3 semnate de mine și de Mihai Ochiulet iar una semnata doar de mine. Stelian Ion a facut si el la rândul lui sesizări care ne vizează pe mine și pe Mihau Ochiulet. A tras sfori în Buroul Național pentru excluderea lui Mihai Ochiulet. Este complet greșit dar este alegerea lui. Cea de a doua sesizare în urma căreia Mihai Ochiulet a fost exclus este cu privire la asa zise scurgeri de informații din interiorul partidului. Cronologic au existat scurgeri de informatii în USR. A fost vorba de un limbaj de mahala al unei colege ale noastre. Eu am propus sa fie exclusa Semiran Abdurefi din partid și nu s a intamplat nici asta".







Mihai Ochiuleț: „Eu am depus documentele pentru validare. Le-am depus în nume personal. Ele au fost semnate înainte de Stelian Ion, înainte să mă excludă".







Dumitru Caragheorghe: „Iau în calcul sa rămân în politică dar în același timp aș putea să fac și un pas în spate. Aștept, vom vedea. De azi incolo nu spun «Nu» niciunui fel de provocări. Nu este un secret faptul că Mircea Geoană are susținători din USR Constanța. Eu nu mă regăsesc printre ei. Nu am avut de gând să îi dau o mână de ajutor lui Mircea Geoana.

Am avut oferte de la alte partide, dar nu am dat curs niciuneia dintre ele. M-au căutat cel puțin trei partide dar nu as vrea să le numesc".







Mihai Ochiuleț: „O parte din colegi și-au dat demisiile. Eu i-am rugat să nu o facă, să mai aștepte. Chiar dacă noi suntem pesimiști, i-am rugat să aștepte să vedem ce se va întampla. Poate se va da un restart filialei Constanța. Radu Liviu Anghel este unul dintre ei”.







Dumitru Caragheorghe: „Am avut o discuție de aproximativ cinci minute cu Elena Lasconi. Eu am susținut-o în tot ceea ce a făcut. Nu pot să spun decât ca discuția a fost unilaterală. Eu m-am exprimat, dar senzația mea a fost că nu am fost ascultat. Am vrut să îi spun despre ce se întamplă în USR Constanța. Am fost dezamăgit. Am solicitat să se facă comisii care să vină să verifice ce se întamplă în filiala Constanța dar nu numai”.







Conferința s-a încheiat, în jurul orei 12:50.

În aceste momente, consilierul local Mihai Ochiuleț și Dumitru Caragheorghe susțin o conferință de presă la Constanța, în cadrul căreia se vor dezbate mai multe teme de interes.