USR Constanţa, despre consilierii PSD și PNL: „Vor ca fiecare constănțean să plătească impozite și taxe chiar și de trei ori mai mari”

Reprezentanţii USR Constanţa acuză, prin intermediul unui comunicat de presă că PNL și PSD s-au aliat, din nou, împotriva constănțenilor. Mai exact, în cadrul Comisiei 5 de evaluare a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor la nivelul municipiului Constanța, atât consilierii municipali PNL, cât și consilierii PSD au dat voturi pozitive tuturor propunerilor făcute de primarul Vergil Chițac cu privire la noile taxe și majorări pe care vrea să le pună în aplicare începând din 2025.„O taxă de salubrizare de 20 de lei de persoană pe lună, taxă pentru rezervarea unui loc de parcare de 600 de lei sau o taxă de 200 de lei pe an pentru fiecare autoturism deținut sunt „cadoul“ pe care primarul Chițac și consilierii PSD-PNL îl vor face constănțenilor începând din 2025.Proiectul cu noile taxe, propuse de Chițac și aprobate de PSD și PNL, va fi supus la vot în cadrul ședinței de Consiliu Local de luni, 30 septembrie. Și de această dată, ședința se va desfășura exclusiv în format online, prezența fizică a cetățenilor fiind astfel restricționată total. Cu toate acestea, îi încurajăm pe toți constănțenii să acceseze canalul de Youtube al Primăriei Constanța pentru a viziona live ședința de Consiliu Local. Link-https://www.youtube.com/@primariaconstanta6143/streamsÎn perioada de consultare publică a proiectului, USR Constanța a trimis mai multe propuneri de modificare, însă doar una singură a fost luată în considerare”, au transmis reprezentanţii USR Constanţa.„Este vorba despre reducerea cu 20% a impozitului pe clădiri și terenuri pentru persoanele care donează sânge de cel puțin 3 ori într-un an calendaristic. Aceasta face parte din proiectul consolidat în urma consultării publice și sperăm că va fi susținută prin vot de toți consilierii locali, indiferent de apartenența politică“, a explicat Florin Cocargeanu, liderul grupului de consilieri municipali USR Constanța.Pentru că celelalte propuneri nu au fost incluse în proiect, USR Constanța le-a depus sub formă de amendamente ce vor fi supuse votului consilierilor în cadrul ședinței de luni.Iată care sunt amendamentele:- stabilirea taxei pentru rezervarea unui loc de parcare în cuantum de 282 de lei/an, majorarea de 27 de lei reprezentând rata inflației. Propunerea primarului Chițac este ca această taxă să fie 600 de lei/an, o creștere imensă și nejustificată. Problema lipsei locurilor de parcare la nivelul municipiului nu va fi rezolvată prin impunerea unei taxe aberante, ci prin eficientizarea transportului în comun și prin construirea de noi parcări;- stabilirea taxei de salubrizare în cuantum de 10 lei de persoană pe lună.Deși vrea să crească această taxă la 20 de lei, Vergil Chițac nu le-a dat constănțenilor niciun argument valid care să susțină majorarea. Nu au fost contractate servicii adiționale, iar calitatea serviciilor va rămâne aceeași.- eliminarea din proiect a taxei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului Constanța. Având în vedere că la intrările în oraș nu există parcări de tip “park and ride”, iar transportul în comun este depășit și deloc adaptat nevoilor actuale, introducerea acestei taxe este neîntemeiată.„Sperăm ca, în ultimul ceas, consilierii PSD și PNL să realizeze că un vot dat pentru un proiect ce conține asemenea taxe aberante va fi o lovitură puternică în bugetul fiecărui constănțean. 2025 se preconizează a fi un an cu mari dificultăți financiare, iar în condițiile unei vizibile risipe a banului public pe care primarul Chițac a făcut-o în decursul celor patru ani de mandat, punerea unei asemenea presiuni pe buzunarul constănțenilor este absurdă. Le amintesc celor de la PSD și PNL că taxele lui Vergil Chițac vin la pachet cu majorările la nivel național, care în scenariile de lucru ale guvernului Ciolacu presupun creșterea impozitului pe venit de la 10% la 16% și creșterea TVA-ului de la 19% la 21%. Poate că pentru un primar cu pensie specială și vilă în Eforie sau consilierii înstăriți și cu multe afaceri de la PSD și PNL, acest pachet de majorări și noi taxe nu reprezintă mare lucru, însă în Constanța vor fi extrem de multe familii al căror nivel de trai va fi afectat la un nivel pe care ei nici nu și-l imaginează.Nu poți să îngenunchezi un întreg oraș doar pentru că ai obligații și alianțe politice. Interesul cetățenilor trebuie să fie mai presus de orice“, a spus Stelian Ion, președinte USR Constanța.