Vineri, la sediul USR Constanţa, a avut loc o conferinţă de presă în cadrul căreia s-au dezbătut mai multe proiecte care sunt benefice pentru judeţul Constanţa. La acțiune au participat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Petre Enciu şi consilierul judeţean din Constanţa, Semiran Abdurefi. Aceasta din urmă a vorbit despre Pădurea Comorova pentru care se zbate de câţiva ani ca să fie trecută în domeniul public al Primăriei Mangalia.



„După cum știți, la nivelul municipiului Mangalia s-a demarat o inițiativă cetățenească pentru salvarea Pădurii Comorova. Am strâns peste 2.000 de semnături. Am depus proiectul, dar nu am mai primit niciun răspuns de la Primăria Mangalia. Ei nu au vrut să supună la vot acest proiect. Am primit un răspuns de la Consiliul Local, pe motiv că Pădurea Comorova este deja în domeniu public, deşi noi ştim că nu este aşa. În acest sens, am acționat în instanță. După luni de zile, am primit decizia instanței prin care ni se spune că tribunalul a decis că nu există niciun dubiu, că Pădurea se află deja în domeniu public și proiectul nu își mai are obiectul. Vom formula recurs fiindcă avem răspunsuri prin care OCPI ne declară că există o suprafață de pădure în domeniul privat. Avem răspunsul primarului către prefectul județului Constanța prin care se spune că 201,6 hectare se află în domeniul privat. Vom depune recurs”, a declarat Semiran Abdurefi.



La rândul său, Petre Enciu a oferit mai multe detalii despre Spitalul de Pediatrie care urmează să fie construit în Constanţa.



„Vreau să îi anunț pe toți că în data de 5 august, supervizorul proiectului Spitalului de Pediatrie a emis ordinul de începere a execuției. Firma care se ocupă are liber să înceapă aceste lucrări. Să își organizeze șantierul. Progresul este unul excelent. Suntem mult în fața altor proiecte similare din țară. La momentul respectiv, când s-a lansat apelul de proiecte, 25 de spitale din țară au primit această finanțare. Noi raportăm în fiecare lună finanțatorului acest progres. Aș vrea să îi asigur pe toți că acest spital va fi finanțat și va fi finalizat în termenul pe care ni l-am asumat. Vom avea situație de lucrări pe care le vom înainta Ministerului Sănătății spre rambursare. Mergem cu motoarele turate la maxim”, a spus Petre Enciu.



Nu în ultimul rând a fost dezbătut şi proiectul trotuarului care ar urma să fie construit în perimetrul 2 Mai – Vama Veche, acolo unde anul trecut a avut loc un tragic accident.



„Anul trecut, în momentul în care s-a întâmplat acel accident cumplit la 2 Mai, am luat legătura cu primarul de la Limanu pentru a-l întreba dacă are nevoie de ajutor pentru a face un trotuar acolo. Anul acesta am revenit cu acest proiect. Împreună cu colegul de la PSD, Ionel Dia, am început discuțiile și am găsit sursa de finanțare. Sper ca la finalul lunii să supunem la vot acest proiect de execuție a trotuarului, iluminat public, spațiu verde. Sperăm ca astfel de accidente să nu se mai întâmple. Acest trotuar trebuia să fie construit de foarte mult timp. În momentul în care noi am depus un proiect de asociere care a fost anulat de către prefect, am bugetat acest proiect. CJC a propus un milion cinci sute de mii de lei, bani destinați pentru primăriile din județ, pentru a finanța obiective de investiții de interes local. De acolo vin banii”, a mai spus Semiran Abdurefi.