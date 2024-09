USR Constanţa îşi stabileşte candidaţii la alegerile parlamentare. 14 septembrie, ziua decisivă

În data de 14 septembrie, în cadrul USR Constanţa, se vor stabili candidaţii pentru alegerile parlamentare de la finalul acestui an. Totul se va decide în cadrul Conferinţei Judeţene, care va avea loc la sediul partidului din Bulevardul Mamaia, Nr.13.Unul dintre cei care şi-au anunţat candidatura pentru funcţia de senator al României este Remus Negoi, care şi în prezent ocupă această funcţie.„Aşteptăm cu toţii alegerile din data de 14 septembrie. Eu îmi voi exprima intenţia de a candida. Să vedem cum mă vor vota colegii. Nu ştiu dacă voi avea vreun contracandidat pentru că încă nu am început sesiunea de dezbateri. Vom vedea la momentul acela. Din câte ştiu Stelian Ion va candida pentru Camera Deputaţilor, dar exact cum am mai zis va trebui să aşteptăm sesiunea de înscrieri. Cred că această sesiune va fi undeva pe 8 septembrie. Este posibil să candideze şi George Gima la Camera Deputaţilor. El a mai candidat şi în 2020”, a declarat Remus Negoi.Contactat telefonic de către Cuget Liber, Stelian Ion a admis că va candida la alegerile interne de pe 14 septembrie.„Voi candida cu siguranţă. Să vedem câţi se vor înscrie. Noi până pe 22 septembrie trebuie să facem anunţul către Biroul Naţional pentru că sunt nişte date care trebuie luate în calcul. Eu cred că voi avea contracandidaţi. Nu ştiu cine anume, dar vedem. Oricine poate candida. Nu pot să fac nici un fel de pronostic. Nu cred că este cazul să declar eu aşa ceva. Orice membru este liber să îşi dorească să candideze. Posibil să candideze şi George Gima. Este dreptul lui. Nu este nicio problemă. Sunt convins că va fi competiţie”, a declarat Stelian Ion.La alegerile parlamentare, pentru a putea fi aleşi în Camera Deputaților, candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani, iar pentru a fi aleşi în Senat, vârsta de cel puţin 33 ani.Recent, în spaţiul public, Elena Lasconi, candidatul USR la alegerile prezidenţiale, a spus că se discută despre o eventuală alianţă între USR, PMP şi REPER.Situaţia se vede în acest fel şi de la Constanţa, de acolo de unde Stelian Ion a spus că există această posibilitate.„Sunt anumite discuţii. Ni se va prezenta în Biroul Naţional o variantă, o propunere, dar deocamdată totul este la nivel de discuţii. Deocamdată este prematur să vorbim despre aşa ceva pentru că mai întâi trebuie să vedem rezultatul acelor discuţii. Dar teoretic este posibil să se întâmple aşa. Depinde şi de opţiunea filialelor, depinde de ce îşi doresc şi de ce avantaje văd în această mişcare. Elena Lasconi a spus clar că este deschisă la discuţii pentru o asemenea alianţă”, a transmis Stelian Ion.Stelian Ion: „Trebuie să avem o minimă disciplină dacă vrem să câştigăm”În ultima vreme filiala USR Constanţa stă „pe un butoi cu pulbere”. Au existat mai multe disensiuni între anumiţi membrii şi chiar, ultimul episod, a scos la iveală anumite mesaje de pe whatsapp-ul intern al partidului. Întrebat despre această problemă, Stelian Ion a evitat să comenteze prea mult subiectul, însă a ţinut să puncteze faptul că ceea ce s-a întâmplat, a fost o greşeală.„Eu nu comentez public despre chestiunile noastre interne. Am spus-o de fiecare dată că ceea ce se discută în interiorul partidului, trebuie să rămână acolo. Dacă unii înţeleg că este ok să facă poze unor discuţii private de pe whatsapp şi să le dea în afara partidului, este problema lor. Eu văd altfel o organizaţie. Nu se poate funcţiona aşa. Trebuie să existe o minimă disciplină dacă vrem să câştigăm alegerile. Şi eu vă spun sincer că ne-am propus să câştigăm. Discuţii în interior pot fi pe diferite subiecte. Mi se pare o greşeală majoră ceea ce s-a întâmplat. Eu ce am de comentat spun în interior. Cred că există mijloace de rezolvare în interior, nu în exterior”, a mai spus Stelian Ion.