Clubul FCSB l-a transferat pe Daniel Bîrligea de la CFR Cluj

Clubul de fotbal FCSB l-a transferat, marţi, de la CFR Cluj pe Daniel Bîrligea, atacant care a semnat un contract valabil cinci ani, a anunţat finanţatorul grupării bucureştene, Gigi Becali.Fotbalistul are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, FCSB achitând în schimbul său peste două milioane de euro.„Contractul a fost la ei, la CFR, şi au scris ce au vrut acolo. Cinci ani nu are voie Bîrligea să joace împotriva CFR-ului. Dar nu contează, el peste un an jumătate va face pasul la o mare echipă din străinătate, nu la Lyon sau mai ştiu eu ce, la o mare, mare echipă. El poate să plece şi după şase luni, joacă trei meciuri în cupele europene şi poate să i se plătească clauza şi să plece. Eu pe el am dat două milioane, plus altele, dar nu mai spun, că sunt clauze confidenţiale, se ajunge pe la vreo trei milioane... Ei iau bani şi dacă joacă în Europa, dacă dă goluri acolo, multe, multe iau ei. Acum o să vedem câte goluri dă el aici şi câte ar fi dat la CFR. Să vedem dacă eu cunosc fotbal. Păi Bîrligea e trei clase peste Louis Munteanu, e altceva, e din alt film. Lui Bîrligea i-am dat 25.000 salariu (n.r. - lunar), acum trebuie să le mai măresc şi la ceilalţi din lot. Ei au 15.000-20.000, dar dacă i-am dat lui, trebuie să îi chem şi pe ei la mărire”, a declarat Gigi Becali.