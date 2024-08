Decizia patronului FCSB, după meciul de aseară, cu Farul. Titularul campioanei României va fi înlocuit

În etapa a cincea a Superligii 2024/2025, Farul Constanța a întâlnit aseară în deplasare campioana FCSB, partida încheindu-se cu succesul gazdelor, scor 3-2 (1-2).Condusă la pauză cu 1-2, campioana a reușit să revină în partea secundă, după ce au fost aruncați în joc câțiva dintre titularii obișnuiți ai echipei, menajați pentru această partidă. Adrian Șut a obținut un penalty în prelungirile partidei, iar Darius Olaru l-a transformat și a reușit ”dubla” pentru 3-2.Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a oferit o primă reacție și a criticat dur trei dintre jucătorii echipei sale: Nana Antwi, Vlad Chiricheș și Daniel Popa.Finanțatorul campioanei a scos în evidență faptul că Darius Olaru a fost omul meciului. Căpitanul FCSB-ului a ajuns acum la trei goluri marcate în campionat.Gigi Becali: ”Popa nu dă gol din doi metri””Mi-a plăcut prima repriză, trebuia să marcăm patru-cinci goluri. Nu mi-a plăcut Antwi, care nu dă o centrare, nu mi-a plăcut Chiricheș, care a luat două goluri. Mi-a plăcut că am câștigat, dar nu mi-a plăcut că am schimbat echipa. Prima echipă a avut cinci ocazii, echipa a doua nu a avut ocazii și a dat două goluri.S-a stabilit de la început să joace câte o repriză. Așa am stabilit. Am scos câțiva jucători. Olaru a câștigat meciul, e meciul lui. Nu erau semne de întrebare, nu uita Olaru fotbalul, erau semne de întrebare că nu s-a antrenat acolo (n.r. la națională). Popa nu dă gol din doi metri. Trebuia doar să întindă piciorul și să o bage în poartă.Nici mie nu mi-a displăcut Popa cu Sparta, dar nu știu ce să mai zic, văd niște lucruri și nu mai înțeleg nimic din fotbal. Bag rezervele și am cinci ocazii, bag titularii, nu am ocazii și dau două goluri. Nu mai înțeleg”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.După meciul cu Farul Constanța, FCSB a primit și o veste proastă. Alexandru Musi, titularul campioanei României pentru meciurile din Superligă, s-a accidentat și a fost surprins la finalul partidei în cârje. Andrei Pandele (21 de ani) va fi titular în echipa lui Elias Charalambous în următoarele partide din campionat, spune finanțatorul campioanei, care își dorește să schimbe regula implementată de Federația Română de Fotbal.În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul șapte, cu cinci puncte, dar și cu un meci în minus față de celelalte echipe din campionat: cel cu FC Botoșani, anulat etapa trecută înainte de meciul de la Praga, cu Sparta.În următoarea etapă, FCSB va juca tot pe teren propriu cu Poli Iași, iar Farul Constanța, care a rămas pe locul zece, cu patru puncte, va primi vizita celor de la Hermannstadt.