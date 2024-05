Denis Haruţ, încântat după ce a câştigat primul titlu de campion cu FCSB

Fundașul FCSB-ului a primit 361 minute în sezonul regulat, 138 în preliminariile UEFA Conference League, 270 în Cupa României și 44 în play-off-ul SuperLigii.





Imediat după ce a cucerit titlul, Haruț a transmis că își dorește să joace mai mult în sezonul următor, deoarece consideră că a fost de folos în momentele în care a fost introdus pe teren pe parcursul acestui an.





„O seară de neuitat, normal. Vedeţi şi voi ce nebunie este. A fost un an fantastic, un an cu multă perseverenţă din partea jucătorilor şi a staff-ului, a tuturor din jurul nostru şi ne bucurăm că am câştigat după atâta timp campionatul. Trebuie să crezi cu tărie în forţele tale şi să speri tot timpul. Nimic nu este imposibil. Ştiu că sunt adversari tari, sunt nume grele care intră acolo, dar de ce nu? Normal că m-aş bucura să continue antrenorii. Am câştigat campionat. Ce puteau să mai facă? Au făcut un cuplu foarte bun, au fost aproape de noi, am înţeles foarte bine ce ne-au cerut şi în final am câştigat. Evident, asta îmi doresc de când am ajuns aici. Am spus-o că sper să nu dezamăgesc, sper să joc cât mai mult şi să îmi arăt valoarea. Uneori am jucat mai mult, alteori mai puţin. Sper că mi-am făcut treaba de fiecare dată”, a spus Haruț, potrivit Fanatik.





Denis Haruț (25 de ani) a fost transferat în vara anului 2022 de FCSB de la Botoșani, iar fundașul central s-a bucurat de primul trofeu cu echipa. El a fost mai mult rezervă pe parcursul acestui sezon, iar stoperul a primit 813 minute din partea celor responsabili de alcătuirea echipei.