FCSB, în stare critică. Antrenorul Charalambous nu îşi face probleme

FCSB se pregătește de returul cu LASK Linz din play-off-ul Europa League, care este programat joi, 29 august, de la ora 21:30, și care se va disputa pe stadionul Ghencea din Capitală.Dacă în ceea ce privește cupele europene FCSB poate să fie liniștită pentru că în cazul unei înfrângeri are un loc asigurat în faza ligii din Conference League, situația din clasamentul SuperLigii pentru campioana României nu este deloc îmbucurătoare.FCSB se află pe penultimul loc, cu doar cinci puncte acumulate în cele șapte etape disputate, la egalitate cu Gloria Buzău. Totuși, formația patronată de Gigi Becali are un meci mai puțin disputat.Elias Charalambous a fost întrebat în cadrul unei conferințe de presă despre situația din clasament, iar antrenorul cipriot s-a arătat sigur că echipa sa va putea să revină în vârful ierarhiei SuperLigii.„Sunt sigur că ne vom reveni în campionat. Echipa are calitate, am încredere în jucători și știu că vor reveni cu picioarele pe pământ. Vom avea încă un antrenament înainte de meciul cu LASK. Sunt conștient că nu se pot schimba foarte mult lucrurile doar cu un antrenament, dar tot ce sper este să nu ne trezim cu surprize sau accidentări.E fotbal, știi cum e fotbalul. Nu totul este mereu bine, totul este aleatoriu. Nu putem schimba ce s-a întâmplat, dar trebuie să privim înainte. Trebuie să îmbunătățim ceea ce facem, să ne ajutăm unul pe altul.Fiecare jucător trebuie să-și facă partea lui de treabă. Sunt sigur că echipa are talent și că este plină de calitate”, a spus Elias Charalambous.