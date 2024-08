Încă o lovitură pentru Simona Halep. Constănţeanca se prăbuşeşte în clasamentul mondial

Simona Halep nu a revenit încă în circuit, iar căderea sa în clasamentul WTA este iminentă. Fostul lider al clasamentului WTA a primit o veste groaznică, după ce a mai căzut câteva poziții în ierarhie.Simona Halep a coborât de pe poziția 1130 până pe 1135 în ierarhia WTA, iar totul este cauzat de inactivitatea pe care românca o are. Sorana Cîrstea, în schimb, se menține pe poziția a 39-a în clasamentul WTA, după ce săptămâna trecută a urcat două poziții, de pe locul 41.Constănţeanca a jucat doar două meciuri în 2024, în timp ce Sorana Cîrstea a jucat 28 de partide în acest sezon, însă a câștigat doar 12 dintre acestea, pe celelalte 16 pierzându-le.Performanțele româncelor din circuitul WTA nu sunt cele mai bune. Totuși, Ana Bogdan a urcat pe poziția a 91-a în ierarhia WTA, după ce a făcut un salt de 12 locuri, în urma calificării în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Cleveland (SUA), care a avut loc săptămâna trecută.Cealaltă sportivă din România care este în Top 100 în clasamentul WTA este Jacqueline Cristian, care se află pe poziția a 69-a, cu 919 puncte strânse. Liderul clasamentului WTA este poloneza Iga Swiatek, care are un avans de peste 2.600 de puncte față de Aryna Sabalenka, sportiva aflată pe poziția a doua.Sportiva de la malul mării este „dărâmată” psihic după ultimul scandal apărut în tenisul mondial.Acum câteva zile, în spaţiu public, au apărut informaţii despre italianul Jannick Sinner, liderul mondial, care a fost prins dopat în luna martie a acestui an, însă totul a fost ţinut departe de ochii presei.Mai mult decât atât, Sinner nu a fost suspendat şi nici nu va fi, în timp ce Simona Halep este aproape să îşi încheie cariera după ce a fost suspendată timp de 3 ani.Tenismena din Constanţa a postat un mesaj elocvent pe pagina sa de instagram.„Cine ți-a făcut o nedreptate, nu rămâne cu o datorie față de tine, ci cu o pierdere față de el însuși”, a scris Simona Halep pe InstaStory.Revenirea Simonei pe terenul de tenis pare din ce în ce mai îndepărtată, mai ales că ea a încercat să evolueze în câteva turnee, însă s-a accidentat.Simona Halep nu a cerut wild card pentru a putea participa la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, tocmai din motivul acelei accidentări la genunchi care o macină zilnic.Cu toate acestea, sportiva noastră nu a specificat în nici un moment că intenţionează să se retragă, chiar dacă a ajuns la vârsta de 33 de ani.Începând cu sezonul viitor, este foarte posibil ca Simona să încerce să revină în circuit şi să adune cât mai multe puncte pentru a urca în clasamentul WTA.Eterna întrebare va rămâne dacă Simona va mai putea ajunge vreodată în vârful ierarhiei mondiale până la finalul carierei sale.