Blestemul unei campioane. Simona Halep s-a accidentat iar la genunchi şi nu a putut continua la Paris

Povestea Simonei Halep este una de-a dreptul impresionantă. Tenismena din Constanţa a fost o perioadă bună de timp lider modial, a cucerit două titluri de Grand Slam şi a dus adevărate „bătălii” cu marile jucătoare ale planetei.A venit apoi acel moment când Simona a fost suspendată din cauza faptului că a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la un control anti-doping. Au urmat lupte în instanţă, luni întregi de aşteptare, aşteptare care a durut în cel mai profund mod.În cele din urmă, Simona a revenit pe teren anul acesta la turneul de la Miami, acolo unde în primul tur a întâlnit-o pe iberica Paula Badosa, o jucătoare experimentată. După un prim set perfect pe care l-a câştigat, Halep a fost învinsă.După acel meci a intervenit o accidentare la genunchi care o macină se pare în continuare pe Simona. A continuat să se antreneze, a primit wild-card-uri la mai multe turnee, însă din pricina acestei accidentări, Simona nu a putut să joace.Săptămâna aceasta a decis să evolueze la turneul WTA de la Paris, acolo unde în primul tur a întâlnit-o pe americanca McCartney Kessler, o tânără tenismenă dornică de afirmare.După ce a câştigat primul set cu 7-5, Simona a întâmpinat probleme mari în parţialul al doilea. La scorul de 3-2 pentru americancă, Halep a cerut intervenţia medicului pentru aceeaşi accidentare de la genunchi. A încercat să continue, însă nu a mai putut, astfel că a abandonat şi a părăsit terenul în lacrimi. De altfel, ea a şi declarat imediat după finalul partidei că ar fi fost prea riscant să mai continue.În aceste condiţii, specialiştii din tenisul mondial se întreabă ce se întâmplă cu Simona Halep. Este clar că nu are meciuri în picioare, că are câteva kilograme în plus şi că nu reuşeşte din punct de vedere fizic să încheie o partidă. Reamintim că după meciul cu Paula Badosa a fost extrem de epuizată, chiar dacă a încheiat meciul pe teren.Probabil că Simona va merge şi la alte turnee şi va încerca să dea totul pentru că, aşa cum o cunoaştem, este o adevărată luptătoare.Pentru moment „Simo” nu mai are privirea aceea plină de „răutate”, o răutate pozitivă care o făcea să îşi nimicească orice adversară care îi ieşea în cale.Am văzut cu toţii o Simona cu o privire pierdută, neînţelegând parcă ce se întâmplă cu ea, o sportivă care pare că a ajuns la apusul carierei.Cu toate acestea, noi, constănţenii şi românii în general, sperăm să o mai vedem pe Simona Halep jucând încă câţiva ani buni de acum încolo şi să ne mai încânte cu jocul ei cu care ne-a obişnuit.Nimic nu este imposibil, mai ales după ce constănţeanca a demonstrat că nu a meritat o pedeapsă atât de mare după ce a fost depistată pozitiv cu Roxadustat. În continuare Simonei i se pun beţe în roate. Nu a fost acceptată la Roland Garros pentru că pentru ea, o tenismenă care a triumfat pe zgura de la Paris, nu s-a găsit un wild card şi aproape sigur nu va participa nici la Jocurile Olimpice din Franţa.Putem spune că este un blestem abătut asupra Simonei, sau putem spera că este doar un coşmar din care se va trezi într-o bună zi.