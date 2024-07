Simona Halep trece prin momente dificile. „Nu am crezut că oamenii pot fi aşa de răi”

Simona Halep a trecut printr-o perioadă complicată după ce a divorțat de soțul ei, Toni Iuruc. Viața i-a oferit încă o lovitură fostei campioane de la Roland Garros în momentul în care a fost suspendată pentru dopaj. Deși rămâne o fire optimistă și afirmă că lucrurile se vor schimba în bine, Simona Halep nu poate uita că a fost criticată. Mai ales pentru niște aspecte de care nu se face vinovată.Într-un interviu acordat pentru presa străină, Simona Halep recunoaște că a trecut printr-o perioadă grea, după ce ea și Toni Iuruc au divorțat. Faptul că numele ei a fost implicat și în scandalul de dopaj nu a făcut decât ca situația să devină din ce în ce mai grea și apăsătoare. Sportiva a jucat doar două meciuri de când a revenit și spune că greul încă nu a trecut, dar este convinsă că lucrurile se vor schimba în bine.„A fost divorțul, a fost dopajul, iar acum sunt accidentările. Unul după altul. Și accept totul, gândindu-mă că așa trebuie să se întâmple. Mereu mă uit la citate motivaționale. Și unul spune așa: nu contează ce vine la tine, contează cum reacționezi”, a declarat Simona Halep, pentru We are tennis.„N-am crezut că oamenii pot fi răi sau că ți se poate întâmpla o situație nedreaptă, precum cea pe care am trăit-o. De aceea, acum am început să văd un pic și partea negativă a lucrurilor. Am început să fiu pregătită, în cazul în care mi se va întâmpla ceva rău. Trebuie să învăț, din nou, să am o gândire pozitivă, așteptând lucrurile bune. Trec acum prin această etapă. N-am terminat-o, dar lucrez la asta”, a mai spus sportiva.