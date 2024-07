Constănţeanca Sabrina Voinea, speranţa României la o medalie olimpică

Gimnastica românească speră din nou la o medalie olimpică strălucitoare. În lotul echipei naţionale feminine care a efectuat deplasarea la Jocurile Olimpice se află o sportivă din Constanţa care are mari şanse să „cucerească lumea”. Este vorba despre Sabrina Maneca Voinea, fiica vicecampioanei olimpice, Camelia Voinea.Sabrina a confirmat în acest an că are valoare şi, pregătită de mama sa, poate să aducă tuturor românilor o bucurie imensă în suflete.Sabrina Voinea are mari şanse la o medalie olimpică atât la bârnă cât şi la sol, ceea ce ar fi ceva incredibil pentru ţara noastră.Sabrina Voinea este una dintre cele mai promițătoare gimnaste române din ultima perioadă, tânăra de 17 ani fiind cotată cu șanse mari la ocuparea unei poziții fruntașe în proba de la sol de la Paris. Recent, echipa feminină a României s-a antrenat în „orașul luminilor”, unde Sabrina a avut ocazia să se fotografieze alături de un nume legendar al acestei discipline.Lotul tricolorelor are în componența sa cinci sportive, iar gimnasta cotată cu cele mai mari șanse la ocuparea unei poziții pe podium este Sabrina Voinea, fiica legendarei Camelia Voinea, medaliată cu argint alături de echipa României la Seul 1988.În ultimul an, tânăra de 17 ani a obținut rezultate remarcabile (două medalii de argint la Campionatele Europene și locul 4 la Mondiale), motiv pentru care cei de la Sports Illustrated consideră că va obține medalia de argint la sol.Până la probele propriu-zise unde se vor oferi medaliile, echipa României se antrenează constant în Franța. Recent, lotul tricolorelor a fost prezent și la o sesiune foto-video care le va fi de ajutor organizatorilor competiției.La antrenamente, Sabrina Voinea a făcut o fotografie alături de legendara Simone Biles, cea mai titrată gimnastă din istoria acestei discipline. Americanca are în palmares nu mai puțin de 39 de medalii în palmares, dintre care patru de aur la JO și 23 la Mondiale.Cele două au făcut şi o fotografie care probabil va rămâne în istorie. În cazul în care Sabrina își va confirma rezultatele atât la Paris 2024, cât și în următorii ani, putem considera că poza respectivă imortalizează prezentul și viitorul gimnasticii mondiale. Evident, este extraordinar de dificil ca o altă sportivă să ajungă la performanțele lui Biles, însă nu este exclus ca Voinea să ajungă un nume de referință pentru gimnastica mondială.Sabrina Voinea a fost desemnată sportiva anului 2023 în cadrul Galei Gimnasticii Româneşti. La primirea premiului, în luna februarie, gimnasta s-a arătat optimistă că va lua medalii la Jocurile Olimpice de la Paris. „Pot spune că am şanse la medalie la sol şi la bârnă. Va fi greu, dar nimic nu mă va doborî. Şi Simone Biles e om, şi eu sunt om. Eu spun că ne vom bate parte în parte. Ar însemna enorm o medalie olimpică pentru mine, pentru că mi-o doresc de mică”, a declarat sportiva de la malul mării.