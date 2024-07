Florin Maxim: „Încă se joacă această calificare, cred în şansa noastră”

Antrenorul echipei de fotbal Corvinul Hunedoara, Florin Maxim, a declarat, joi seara, după egalul, 0-0, cu HNK Rijeka, din prima manşă a turului al doilea preliminar al Europa League, că încă se joacă această calificare.„Se putea şi mai bine, dar şi ei au fost periculoşi. Eu sunt mulţumit de cum s-au prezentat jucătorii mei. Am avut şi noi situaţiile noastre, dar dacă nu concretizezi degeaba. Aşa am gândit meciul acesta. Au avut şi ei momente bune, am avut şi noi. Acum vom evolua în deplasare, dar încă se joacă această calificare. Le-am spus şi băieţilor în vestiar acest lucru. Cred în şansa noastră de a merge mai departe. Acolo va fi cu totul alt meci. Ne-au văzut, ne-au simţit, dar şi noi am făcut la fel. Şi eu cred că va fi un meci interesant în retur”, a afirmat Maxim la postul Digisport.Tehnicianul nu crede că jocul formaţiei sale a fost unul de Liga a II-a.„Nu ştiu dacă antrenorul lor a părut surprins la final. Când spui că joci cu o echipă din Liga a II-a cumva devii favorit şi e normal să fii nemulţumit, cum e cazul lui acum. Dar azi nu cred că am arătat chiar ca o echipă de Liga a II-a. Noi visăm să mergem mai departe, cine nu ne lasă?”, a precizat Florin Maxim.Echipa de fotbal Corvinul Hunedoara a încheiat la egalitate, scor 0-0, cu formaţia croată HNK Rijeka, în meciul disputat, joi seara, pe Stadionul Municipal din Sibiu, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Europa League.