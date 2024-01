Constănţeanca Sabrina Voinea, pregătire în Elveţia pentru Jocurile Olimpice de la Paris

Aşa cum am spus-o şi într-o ediţie anterioară a ziarului nostru, gimnastica românească are viitor şi acest lucru se întâmplă şi datorită oraşului Constanţa, care de-a lungul timpului a dat mari campioane în acest sport. Acum, cea mai valoroasă gimnastă a României este Sabrina Voinea, fiica Camelia Voinea, vicecampioană olimpică şi campioană mondială.Sabrina este antrenată în prezent de mama sa şi trage tare pentru a se prezenta la Jocurile Olimpice de la Paris în cea mai bună formă.În prezent, Sabrina Voinea a plecat într-un cantonament de pregătire în Elveţia, la Magglingen, o micuţă localitate de lângă frumosul canton Berna.Perioada de pregătire se va desfăşura în perioada 8-17 ianuarie, iar deplasarea a fost asigurată de de „Fundaţia Casa Campionilor” şi Comitetul Olimpic Sportiv Român.Mai mult decât atât, Sabrina Voinea este însoţită la Berna de către coechipiera sa din echipa naţională a României, Amalia Puflea, cea care a efectuat deplasarea în Elveţia alături de antrenorul său Cristian Moldovan.Cele două sportive fac parte din programul „Ţară, ţară, vrem campioane!” iniţiat de celebrii antrenori Octavian Belu şi Mariana Bitang şi finanţat de OMV Petrom.Alte două componente ale lotului tricolor, Ioana Stănciulescu și Antonia Duță, nu au făcut deplasarea din motive medicale.Pregătirea în cele mai bune condiții este cu atât mai importantă cu cât România revine în acest an, la Paris, în competiția pe echipe la Jocurile Olimpice, după o pauză de 12 ani. Totodată, Sabrina Voinea este principala speranță la o medalie olimpică în întrecerea individuală, la sărituri, sol și bârnă.„Când am aflat că ne-am calificat la Olimpiadă, am fost foarte bucuroase și i-am sărit mamei în brațe. Am început să plângem amândouă de bucurie, pentru că toată munca noastră a dat roade. Când am aflat că sunt numărul unu, a fost foarte mândră de rezultatul meu. Eu, când eram mică, îmi doream să ajung aici și am ajuns. Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem la Jocurile Olimpice pentru că știe el de ce”, a declarat gimnasta de la malul mării.La Jocurile Olimpice de la Paris vor participa cinci sportive. Miza este una uriașă, însă fetele știu sigur un lucru: indiferent de rezultat, rămân împreună.Sabrina Voinea este, în acest moment, de departe cea mai valoroasă gimnastă româncă şi are exerciţii extrem de dificile pe care, cu siguranţă, le va pune în practică la Jocurile Olimpice de la Paris.Constănţeanca mai are un avantaj pe care nu toate sportivele îl au. Şi-a menţinut până în prezent spiritul de copil şi, cu acea „inconştienţă” pe care o are la vârsta sa, poate ajunge pe culmile succesului. Sabrina Voinea a declarat în mai multe rânduri că este gata să facă o figură frumoasă la Jocurile Olimpice şi, de ce nu, să vină acasă cu o medalie cât mai strălucitoare.