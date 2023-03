Campioana s-a întors acasă. Sabrina Voinea, o gimnastă de aur

Gimnastica feminină românească a strălucit foarte mulţi ani după care a intrat într-un con de umbră. Rând pe rând am avut campioane precum Andreea Răducan, Simona Amânar, Cătălina Ponor şi acestea sunt doar câteva exemple. Desigur nu mai are rost să amintim de steaua gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci, sau vicecampioana olimpică, Camelia Voinea. Şi odată cu ultimul nume scris mai sus, ne vom opri. Asta pentru că numele Voinea este dus mai departe.Cameliei Voinea trebuie să îi mulţumim pentru toate performanţele realizate, dar mai ales pentru naşterea fetiţei sale, Sabrina Voinea, care la finalul săptămânii trecute a reuşit o performanţă incredibilă.Sabrina Voinea a participat la Cupa Mondială de la Doha la primul său concurs la senioare. S-a calificat cu lejeritate în două finale, la bârnă şi la sol, iar acolo a strălucit. Practic, Sabrina a avut o evoluţie fascinantă în finala de la bârnă, cucerind medalia de aur după ce a fost notată cu 13.766. A urmat apoi finala de la sol unde ea a concurat relaxată, dar în acelaşi timp concentrată. Cu un zâmbet superb pe faţă a executat diagonalele de o perfecţiune impecabilă. La fiecare procedeu ne-a făcut să ni se oprească inimile de emoţie, iar la final a venit şi răsplata. Aur pentru Sabrina Voinea după ce a obţinut o notă de 13.600.După finalizarea exerciţiului, primul lucru pe care l-a făcut Sabrina a fost să îi sară în braţe mamei sale care a urmărit-o aproape fără să respire de pe margine.După acest concurs putem spune că Sabrina Voinea este noua stea a gimnasticii româneşti. Antrenată de mama sa şi de Cristi Moldovan, Sabrina va aborda dintr-o altă postură următoarele concursuri. Va merge la Campionatele Europene, acolo unde va ataca podiumul şi va încerca să strângă puncte pentru a se califica la competiţia visurilor ei: Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.Sabrina Voinea s-a întors în ţară şi culege acum laurii după ce a încântat pe toată lumea la Doha.„În spatele rezultatelor stă muncă, foarte multă muncă, dar rezultate sunt foarte frumoase. Cum am demonstrat şi la Europene, aşa am demonstrat şi aici şi voi demonstra mereu. O să încerc să câştig cât mai multe concursuri şi să adun puncte pentru Olimpiadă. Vreau să merg din tot sufletul meu la Olimpiada din 2024 de la Paris şi să mă întorc cu medalii de aur. La sol, la bârnă şi îmi doresc foarte mult şi la sărituri aur. Voi lucra pe a doua săritură. Doamne ajută! Nu mi-a fost frică pentru că frica te doboară. Chiar m-am simţit foarte liberă pentru că ştiam aceste elemente. Am avut mai multe emoţii pe podium decât pe aparate şi simţeam că mi se înmoaie picioarele de fericire”, a declarat Sabrina Voinea.Evoluţiile Sabrinei Voinea de la Doha ne dau încredere că gimnastica românească este pe un drum bun. Trebuie doar să creadă în ea pentru că mama ei care o antrenează, Cristi Moldovan, rudele sale dar şi fanii care o susţin neîncetat cred în ea.Sabrina provine din programul „Ţară, ţară, vrem campioane” demarat de antrenorii Octavian Bellu şi Mariana Bitang şi asta spune foarte multe. La doar 15 ani, Sabrina este o adevărată campioană!