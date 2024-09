George Simion, ironii la adresa lui Mircea Geoană. „O să îl înving în primul tur”

Preşedintele AUR, deputatul George Simion, a afirmat marţi că Mircea Geoană nu va avea de câştigat, din punct de vedere al simpatiei, dacă ia nişte traseişti notorii.Întrebat la Parlament cum comentează plecările din AUR, respectiv solicitarea a 10 deputaţi privind apartenenţa la Partidul Dreptate şi Respect în Europa Pentru Toţi (DREPT), George Simion a arătat că nu a avut discuţii pe această temă şi că nu este interesat de proiectul politic al lui Mircea Geoană.„Cum, dar domnul Geoană are partid? Domnul Geoană nu era acel independent venit pe cal alb? Domnul Geoană e fostul preşedinte PSD, nu? Să plece oricine, noi suntem bucuroşi dacă pleacă oameni, că înseamnă că nu meritau să fie alături de noi. N-avem nici cea mai mică problemă. O să-l înving pe Mircea Geoană în turul întâi al alegerilor prezidenţiale. Nu am vorbit şi nici nu mă interesează proiectul politic al lui Mircea Geoană. Dacă îşi imaginează că e un fel de Macron şi vine pe un cal alb să ne salveze, că am văzut că a luat oameni şi de la USR şi de la UDMR şi de la PSD, nu cred că asta este soluţia pentru România. Şi nu cred că Mircea Geoană va avea de câştigat din punct de vedere al simpatiei publice luând nişte traseişti notorii. Au trecut şi pe la noi. Noii-am dat afară, sincer, în vara asta, pentru că veniseră din nişte zone insalubre”, a afirmat liderul AUR.